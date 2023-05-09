Видео геймплея Humanity раскрывает тайны режима истории ©

В преддверии предстоящего запуска Humanity разработчик THA Limited и издатель Enhance довольно много рассказали о игровом процессе с головоломками в длинных игровых видеороликах. Недавно было выпущено еще одно новое видео геймплея, хотя на этот раз основное внимание уделяется режиму истории Humanity.

По-видимому, уделяя больше внимания истории, чем можно было бы ожидать от игры-головоломки, режим истории Humanity покажет, как игроки просыпаются как светящийся сиба-ину, с голосом, говорящим вам вести орды безмозглых людей к свету. Что интересно, этот голос, по-видимому, исходит от гигантских парящих сияющих шаров, которые являются сущностями, известными как Ядра. У каждого Ядра есть серия испытаний для игроков, и все вместе Ядра пытаются постепенно восстановить человечество.

Humanity выйдет 16 мая на PS5, PS4 и ПК. Она также будет поддерживать PS VR и PS VR2 и будет доступна подписчикам PS Plus Extra и Premium через каталог игр PS Plus без дополнительной платы.