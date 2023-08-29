4X-стратегия Humankind получит дополнение "Культуры Океании" 11 сентября

Историческая стратегия, которая позволяет игрокам создавать свою собственную цивилизацию и вести её через различные эпохи.

Геймплей Humankind основан на концепции смешивания культур. Игроки могут выбирать разные культуры для своей цивилизации в каждую из шести эпох. Каждая культура имеет свои особенности, такие как специальные юниты, здания, традиции и символы. Смешивая культуры, игроки могут создавать уникальные комбинации и адаптироваться к разным ситуациям.

Игра не имеет фиксированного сценария или конечной цели, а предлагает игрокам писать свою собственную историю.