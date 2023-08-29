4X-стратегия Humankind получит дополнение "Культуры Океании" 11 сентября

Дополнение «Культуры Океании» для 4X-стратеги Humankind выйдет 11 сентября вместе с крупным бесплатным обновлением Bonny Patch, направленным на улучшение морского игрового процесса, торговли и управления ресурсами. В качестве дополнительного бонуса авторы также добавят особую бесплатную культуру — «Пираты Карибского моря», доступную всем владельцам игры.
Humankind — это пошаговая историческая стратегия, в которой игроки объединяют культуры разных эпох, чтобы создать цивилизацию, столь же уникальную, как и они сами. Океания и обновление Bonny доведут общее количество игровых культур до 86. Это миллионы способов настроить свой игровой процесс.
6 новых культур:
- Эра 1 – Пама-ньюнган (эстеты). На пама-ньюнганских языках говорили группы, которые распространились по большей части территории Австралии, начиная с эпохи среднего голоцена. Носители пама-ньюнганского языка привнесли не только свои языки и социальную организацию, но и новые культурные и художественные практики по мере того, как они пускали корни.
- Эра 2 – полинезийцы (экспансионисты). В течение последних столетий первого тысячелетия до нашей эры треугольник, образованный островами Тонга, Самоа и Увеа, был местом зарождения полинезийской культуры. На этих огромных просторах океана полинезийцы разработали инновационные методы навигации, с помощью которых они намеревались покорить Тихий океан.
- Эра 3 – Рапа-Нуи (строители) – Рапа-Нуи колонизировали остров Пасхи примерно в 1100-х годах. На этой изолированной территории им удалось преодолеть трудные условия выживания, использовать недра земли и покрыть свою территорию монументальными статуями и церемониальными сооружениями.
- Эра 4 – Маори (милитаристы) – население маори в основном селилось на Те Ика-а-Мауи, Северном острове. Здесь они построили процветающее и сложное общество, структурированное из кланов и больших семей, чьи узы солидарности поддерживались посредством конфликтов и войн.
- Эра 5 – Гавайцы (аграрии). Начиная с конца 1700-х годов, гавайское общество вступило в период глубоких изменений. Политическое объединение и расширение контактов с иностранными культурами изменили их весьма стратифицированные системы, даже несмотря на то, что гавайцы продолжали распоряжаться дарами суши и моря.
- Эра 6 – Новозеландцы (ученые) – В 1940-х и 1950-х годах Новая Зеландия ускорила свой отход от британской имперской структуры. В последующие десятилетия ее лидеры расширили социальную модель, унаследованную от правительств Седдона и Сэвиджа, а также инвестировали в технологии, обеспечивающие энергетическую независимость страны.
6 новых чудес:
- Улусу
- Лагуна Аитутаки
- Диапазон Бангл-Бангл
- Вулкан Вакаари
- Королевский дворец Папеэте
- Обсерватория Мауна-Кеа
Плюс 7 независимых народов, 15 новых сюжетных событий, новые внутриигровые тематические музыкальные треки, написанные Арно Роем.
Не в ту сторону движется Humankind, а столько надежд было