Отечественная порно-игра "Русы не против Ящерок" вошла в топ-10 популярных игр Steam

Судьбы могучего богатыря Ратибора и отважной предводительницы ящеров Веинте оказываются тесно переплетены в неожиданный узел, когда её отряд совершает внезапный набег на тихую деревню русов. Ящеры проникают в святилище и похищают оттуда древний идол — символ разврата и фертильности. Это дерзкое осквернение храма вызывает праведный гнев у мирных жителей и зарождает вражду между русами и воинственным племенем рептилий.

Гордая Веинте, привыкшая всю жизнь сражаться за выживание своего народа, и отважный Ратибор, клянущийся отомстить за поруганную святыню, оказываются по разные стороны баррикад. Однако их судьбы переплетаются всё теснее по мере развития конфликта. Быть может, из искры страсти, вспыхнувшей при их встрече, разгорится пламя любви, способное остановить бессмысленную войну? Или ненависть и предубеждения окажутся сильнее?

Тем временем, раненый учёный по имени Веск приходит в себя в доме Азалии — одинокой русской вдовы, едва не убившей его при первой встрече. Хотя Азалия и Веск не понимают языка друг друга, между ними возникает странное влечение. Одинокая вдова, тоскующая по мужскому вниманию, и робкий учёный, никогда не знавший ласки женщины, сближаются всё сильнее.

Станет ли эта связь первым ростком дружбы между враждующими народами? Или послужит лишь прологом к трагедии из-за столкновения непримиримых культур? От ответа на этот вопрос зависят судьбы обоих племён.