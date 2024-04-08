Отечественная порно-игра "Русы не против Ящерок" вошла в топ-10 популярных игр Steam

Небольшой команде отечественных разработчиков из студии Hue Axis Entertainment удалось достичь того, к чему стремятся самые крупные студии России. Их дебютная игра с максимальным взрослым рейтингом "Русы не против Ящерок" всего за несколько дней после релиза смогла попасть в список самых популярных игр в цифровом магазине Steam.
На момент написания новости "Русы не против Ящерок" занимает восьмую строчку чарта российского Steam. Несмотря на то, что это данные с локального рынка, это все равно большой успех для игры такого жанра. "Русы не против Ящерок" берет за основу уже многими забытый мем и выстраивает на этом целый сюжет игры в жанре "симулятор свиданий" с весьма откровенными постельными сценами. "Взрослый" рейтинг игры в магазине не помешал ей обойти по популярности Elden Ring и приблизится Content Warning, а также других вышедшим хитам.
Для тех, кто желает более детально ознакомиться с особенностями этой игры для взрослых, предлагаем ознакомиться с нашим обзором. "Русы не против Ящерок", хотя и преследует целевую аудиторию "18+", может неожиданно предложить несколько забавных идей, которые редко встретишь в современных играх.
Ну наконец-то нормальная игра, гордость берёт за наш игропром.
да таких игр на патреоне куча конечно без указания что из россии ...
Я надеюсь ты сейчас это сказанул как сарказм?😒
Ну не Смутой же гордится
А на больше он не способен ,да и судя по топу другое не надо
Исчерпывающий ответ, с тобой все ясно.
Вот кому надо было бюджетные деньги давать. :)))
Фу гадость! межвидовые связи, это для любителей фурии.
Да всё норм. Русы еб.. рептилоидов. Захват яйцами и всё такое...
Ну не всем же моря копать.
Отечественный* игропром в каждый дом!:))
*созданный российскими умельцами, а не гос.распоряжениями.
Российский геймдев рвет стим
Ахаха, Учитесь, разрабы Смуты. Интересно, что-бы было, еслиб в стиме вышла она О_о
Поэтому и не выпустили, побоялись конкуренции, прикинь в отчете было бы, что Русы уделали Смуту по продажам)
Видно же, что нейросеть рисовала. Халтура рубит бабло. И надо иметь очень специфичный вкус, чтоб наяривать на ящерок и ящеров.
халтура еще та
Вот куда нужно деньги вкладывать. Ждём игру " Смутная " )))
смутьянка
"русы против тентаклей" :) или "не против"
Lust Goddess один фиг не переплюнула. Она давно болтается и все еще в топе.
Вот что мне надо было делать, а не хак эн слеш, всё сворачиваю разработку, а ведь мне говорили - делай порно игру
Эм...и что? Меня поражает народ, который во-первых - реально удивляется тому, что порно игра популярна. А во-вторых - что такой игрой, тыкают в лица других разрабов, мол учитесь...
...эм, тут реально столько тупых, что они не понимают, что порно - всегда будет продаваться и всегда будет актуально? Много ума, чтобы сделать порно игру - не надо.
По моему лучше продавать тот товар - который пользуется спросом, чем тот - который никому не нужен. не думаете? Да и не скажу что такие игры прям популярны, да, они занимают свою нишу конечно. Но вряд-ли обойдут какой нибудь ААА проект вроде елдена или ведьмака. Но даже такие проекты лучше плевка, коим стала смутка.
теперь надо сделать порно пародию на смуту
Купил, сижу играю в "три в ряд" , как пенсионер какой-то
Могём!