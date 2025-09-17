Crytek анонсировала "Паутину императрицы" - мрачный ивент для Hunt: Showdown 1896

Студия Crytek анонсировала «Паутину императрицы» (Web of the Empress), новое грандиозное внутриигровое событие для PvPvE-шутера Hunt: Showdown 1896, которое стартует 24 сентября 2025 года вместе с обновлением 2.5.

Как показано в анонсирующем трейлере, главной темой мероприятия будет тема паукообразных монстров. Теперь Байу будет окутан новой паутиной ужаса, связанной с ужасающей историей происхождения Императрицы: представительницы высшего общества, чьи смертельные раны были заражены пауками, превратившимися в рой, известный как « Bileweavers». Игроки столкнутся с этими ужасными новыми врагами, освоят революционную систему карт Таро и получат два новых редких оружия, а также смогут оценить огромный список улучшений игрового процесса, изменений баланса и исправлений ошибок.

В обновлении 2.5, выпущенном вместе с Web of the Empress, реализовано множество исправлений и улучшений игрового процесса, интерфейса и игровой меты. В игре появилось новое редкое оружие: Homestead 78 (длинноствольный Rival) и Wildland (модифицированный Centennial с большой емкостью), которое можно найти в темных уголках Bayou и Gulch. Улучшенный ближний бой: значительно улучшена система определения попаданий оружием ближнего боя для большей стабильности, а также увеличена максимальная дальность действия насадок для оружия ближнего боя.

Кроме того, в обновлении 2.5 игроков ждет многое другое: балансировка оружия, обновления характеристик, настройки звука и долгожданная переработка интерфейса и лобби, оптимизирующая работу лобби-центра. Обновление также устраняет огромное количество ошибок и уязвимостей, включая исправления поведения боссов, ботов-охотников, проблем с интерфейсом и многих других деталей и особенностей игрового процесса — и все это благодаря отчетам сообщества!

Web of the Empress начнется 24 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series и продлится до 10 декабря.