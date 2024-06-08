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Hyper Light Breaker Лето 2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.2 21 оценка

Новый трейлер Hyper Light Breaker посвятили кооперативному режиму

butcher69
Новости

Готовясь представить свой следующий проект совместно с Devolver Digital, компания Heart Machine показала новый геймплейный трейлер игры Hyper Light Breaker. Экшен-рогалик поступит в ранний доступ на ПК в конце лета, а пока мы можем увидеть новый кооперативный геймплей кампании.

До трех игроков могут путешествовать по локациям, сражаясь с врагами и собирая материалы, прежде чем сразиться с различными боссами в регионах. Цель «Разрушителей» - зажечь маяки и уничтожить Короля Бездны, но это легче сказать, чем сделать. К счастью, по мере того как игроки будут строить свою базу и открывать новые улучшения, у них будет больше шансов.

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