Новый трейлер Hyper Light Breaker посвятили кооперативному режиму

Готовясь представить свой следующий проект совместно с Devolver Digital, компания Heart Machine показала новый геймплейный трейлер игры Hyper Light Breaker. Экшен-рогалик поступит в ранний доступ на ПК в конце лета, а пока мы можем увидеть новый кооперативный геймплей кампании.

До трех игроков могут путешествовать по локациям, сражаясь с врагами и собирая материалы, прежде чем сразиться с различными боссами в регионах. Цель «Разрушителей» - зажечь маяки и уничтожить Короля Бездны, но это легче сказать, чем сделать. К счастью, по мере того как игроки будут строить свою базу и открывать новые улучшения, у них будет больше шансов.