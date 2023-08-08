20 минут геймплея жизнерадостной песочницы на выживание I Am Future

Портал IGN в сотрудничестве с издателем tinyBuild и разработчиками из Mandragora опубликовал новое видео, демонстрирующее 20 минут начала игрового процесса яркой жизнерадостной песочницы на выживание I Am Future.
В этой игре с ранним доступом вам предстоит построить уютный лагерь на крыше посреди затопленного постапокалиптического города. Создайте ферму, разбирайте инструменты для создания ресурсов, готовьте вкусную еду, автоматизируйте работу по дому, наняв роботов, и раскройте тайну катастрофы.
I Am Future выйдет в раннем доступе Steam 8 августа 2023 года.