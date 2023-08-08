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об игре
I Am Future 08.08.2023
6.9 24 оценки

20 минут геймплея жизнерадостной песочницы на выживание I Am Future

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monk70
Новости

Портал IGN в сотрудничестве с издателем tinyBuild и разработчиками из Mandragora опубликовал новое видео, демонстрирующее 20 минут начала игрового процесса яркой жизнерадостной песочницы на выживание I Am Future.

В этой игре с ранним доступом вам предстоит построить уютный лагерь на крыше посреди затопленного постапокалиптического города. Создайте ферму, разбирайте инструменты для создания ресурсов, готовьте вкусную еду, автоматизируйте работу по дому, наняв роботов, и раскройте тайну катастрофы.

I Am Future выйдет в раннем доступе Steam 8 августа 2023 года.

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