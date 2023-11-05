Обновлённая версия Icewind Dale 2, вносящая множество улучшений, стала доступна для загрузки

Группа Red Chimera выпустила расширенное издание старой ролевой игры Bioware 2002 года — Icewind Dale 2. Icewind Dale 2: Enhance Edition — обязательная игра для тех, кто хочет вернуться к этой игре. Этот мод включает в себя множество улучшений, исправлений и изменений.
Этот мод вносит в игру множество изменений. Он обновляет более 300 заклинаний и более 800 предметов. Кроме того, он добавляет более 110 совершенно новых заклинаний, 170 новых магических предметов и 30 новых умений. Он также позволяет некоторым персонажам IWD2, таким как Вейра, Врек Вилкло, Ксаан, Зак Бусенберри и его ездовое животное-паук Аоча, присоединиться к вашей группе. И, что еще лучше, в IWD2EE есть такие замечательные улучшения, как быстрый лут и гораздо более быстрая загрузка.
Мод также содержит несколько важных исправлений. Например, вам больше не придется решать надоедливые и запутанные головоломки в определенных областях. В режиме «Сердце ярости» враги более интересны, а не просто имеют массу здоровья. И вы можете пересмотреть систему опыта, чтобы вы не получали нулевой опыт за победу над врагами в эндгейме.
Важно отметить, что мод вносит некоторые изменения в квесты игры. Он делает их менее сложными, и вам не придется так много ходить туда-сюда. Кроме того, мод дает вам больше способов их решения. Мод также регулирует масштабирование уровней боёв, добавляет «атаки возможности» и повышает максимальный уровень, которого вы можете достичь в игре.
Вы можете скачать Icewind Dale 2: Enhanced Edition по этой ссылке.
"Например, вам больше не придется решать надоедливые и запутанные головоломки в определенных областях."
"Важно отметить, что мод вносит некоторые изменения в квесты игры. Он делает их менее сложными..."
Это называется улучшения?!
Без hd мода толку от этих фиксов
А причём тут Bioware (не считая движка), если это игра BIS?
не про бурундуков
Зачем модифицировать эти элементы старой игры? Чтобы окончательно перемешать в памяти и так почти забытое приключение? Если уж притрагиваетесь к классике, сохраняйте ее первозданный вид
Ну... по описанию вроде любопытно, но странно. Столько заклов и предметов, запутаешься же к чертям. А ещё странное по головоломкам и квестам.
В общем, странное какое-то.
Хотелось бы увидеть её в Steam
Качество новости на высоте.
А почему её в стиме не продают?
Потеряли исходники
И шо? В гоге продают, хоть и старую версию, могли бы и там тоже
Круто. А вот новая версия Fallout Fixt уже который год всё никак не выйдет.
Что за шняга?