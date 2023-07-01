Игра по управлению ресурсами Illuminaria стала доступна для устройств Android ©

Selva Interactive сообщила, что их игра для управления ресурсами Illuminaria стала доступна на платформах Android. iOS и Nintendo Switch появятся позже этим летом.

Illuminaria — увлекательное и красочное приключение, действие которого происходит на волшебной планете в неизведанной части Вселенной.

Illuminaria, планета, когда-то яркая и полная жизни, населенная мирными и технологически продвинутыми Иллуми, пала жертвой надвигающейся тьмы, которая вторглась и испортила их мир. Несмотря на отважные усилия, Иллуми не смогли остановить распространение тьмы, но прежде чем вся надежда угасла, они создали автоматизированную систему для спасения своего мира.

Игрок возьмет на себя ответственность за автоматизированную систему и направит флот роботов, чтобы контролировать все, от сбора ресурсов, управления, исследований и строительства базы до отражения захватчиков в стремлении вернуть планету от безжалостного Мора.

Что отличает Illuminaria от других стратегий и игр по управлению ресурсами, так это упрощенная механика: игрок может без особых усилий управлять своими силами, всего несколькими нажатиями на экран, и наблюдать, как их флот роботов выполняет команды на протяжении всей игры. Геймплей разнообразен сегментами автобатлеров, называемыми «экспедициями», где у игрока есть возможность получить редкие материалы для развития своих технологий.

В игре есть две основные цели: зажечь маяки и, следовательно, очистить мир от тьмы, а также освободить базы, захваченные болезнью. Для достижения этих целей игрок должен построить несколько баз со складами и различными машинами, производящими ресурсы. В то же время игрокам постоянно придется защищать свои базы от врагов, которые попытаются украсть их ресурсы и разрушить их базы.