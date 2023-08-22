Отменённый сиквел Immortals: Fenyx Rising черпал вдохновение из Elden Ring и The Legend of Zelda: The Wind Waker ©

Разработчики недавно отмененной игры Ubisoft стремились создать приключенческий полинезийский экшн, сочетающий в себе черты двух любимых игр: наполненного тайнами Elden Ring и морской игры Nintendo The Legend of Zelda: The Wind Waker, сообщили источники Axios.

Oxygen/Immortals 2 планировалась как продолжение приключенческой игры 2020 года с открытым миром по греческой мифологии Immortals Fenyx Rising, разработка которой стартовала в 2021 году.

Два источника, знакомых с разработкой игры, но не уполномоченных говорить о проекте, рассказали о планах обширной игры, действие которой разворачивается в вымышленной версии полинезийского архипелага, созданной в основном студией Ubisoft в Квебеке, но разработанной совместно с полинезийскими консультантами.

В то время как первая Immortals была разработана чуть более чем за год, Oxygen/Immortals 2 потребовалось больше времени из-за ее масштаба, пересмотра основного игрового движка Assassin's Creed, который будет использовать новая игра, и небольшой команды, поскольку издатель сосредоточил ресурсы на разработке предстоящий Assassin's Creed Red.

Однако к весне этого года во внутренней демо-версии было доступно несколько игровых часов, и компания стояла перед выбором, стоит ли финансировать полную разработку или отказаться от проекта.

Изображение, просочившееся в прошлом году, показало один из возможных образов главного героя игры, хотя планировалось, что игроки смогут настроить свой тип телосложения, пол и внешний вид. Персонаж игрока мог заискивать перед различными полинезийскими богами, приобретать силы стихий и изменять форму, а также получать новые татуировки в зависимости от выбора, который он делал по мере развития сюжета игры.

Игроки должны были прыгать с острова на остров, каждый из которых представляет собой вымышленную версию таких мест, как Новая Зеландия, Таити, остров Пасхи и Гавайи. Вдохновленные полинезийской концепцией маны, игроки должны были управлять тем, как их игровые действия влияют на землю вокруг них.

«Цель заключалась в том, чтобы сделать игру, сильно отличающуюся от остальной части портфолио Ubisoft», — сказал один из источников.

Игры Ubisoft с открытым миром обычно происходят на карте, заполненной маркерами квестов, и игроки часто ориентируются с компасом или стрелкой, которая направляет их к следующей цели. Однако для Oxygen разработчики планировали отказаться от многих из этих помощников в пользу того, чтобы от игроков требовалось усерднее искать, чтобы понять, куда идти, отслеживая животных, следуя по ветру или ориентируясь по положению звезд в небе.

Основным источником вдохновения был хит Elden Ring от FromSoftware 2022 года, который был продан тиражом в миллионы копий, несмотря на то, что бросал игроков в интригующий враждебный мир с несколькими очевидными указаниями о том, как выжить или продолжить.

Immortals 2 стала бы отходом от своей предшественницы, в ней был отброшен рассказчик из первой игры, потерян акцент на решении головоломок и предложена более гибкая история, в которой выбор игрока имеет большое значение.

По словам разработчиков, графика новой игры также должна была стать более реалистичной, основываясь на некоторых изображениях проекта, просмотренных Axios. По словам одного источника, компания рассматривала вопрос о том, следует ли переименовать Immortals 2 в оригинальную игру, а не в сиквел.

В июле, когда стало известно об отмене, представитель Ubisoft сообщил, что компания «перенаправляет и перераспределяет некоторые творческие команды и ресурсы в студии в Квебеке на другие необъявленные проекты». По словам одного из источников, эта отмена застала разработчиков игры врасплох.