Ubisoft подтвердила реорганизацию в студии создателей Immortals Fenyx Rising ©

Компания Ubisoft опубликовала заявление, в котором, косвенно, подтвердила отмену сиквела Immortals Fenyx Rising, сообщив о перераспределении ресурсов, которые, очевидно, были направлены на другие проекты.

"В рамках нашей глобальной стратегии мы перенаправляем и перераспределяем некоторые команды разработчиков и ресурсы студии в Квебеке на другие, еще не анонсированные проекты", - говорится в записке, которую французский дом прислал в IGN.

Опыт и технологии, накопленные этими командами, послужат ускорением для развития этих ключевых проектов, ориентированных на наши самые популярные бренды. На данный момент нам больше нечего добавить.

Отмена продолжения Immortals Fenyx Rising, безусловно, является плохой новостью для тех, кому понравилась первая часть серии, по мнению многих, одна из самых интересных за последние годы.

Естественно, что под упоминанием "самых популярных брендов" Ubisoft следует понимать акцент на Assassin's Creed, одиннадцать игр которой, по слухам, находятся в разработке, и монотематическую стратегию в этом направлении, продиктованную не слишком восторженными результатами, полученными в последние месяцы.