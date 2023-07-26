Ubisoft подтвердила реорганизацию в студии создателей Immortals Fenyx Rising

Компания Ubisoft опубликовала заявление, в котором, косвенно, подтвердила отмену сиквела Immortals Fenyx Rising, сообщив о перераспределении ресурсов, которые, очевидно, были направлены на другие проекты.
"В рамках нашей глобальной стратегии мы перенаправляем и перераспределяем некоторые команды разработчиков и ресурсы студии в Квебеке на другие, еще не анонсированные проекты", - говорится в записке, которую французский дом прислал в IGN.
Опыт и технологии, накопленные этими командами, послужат ускорением для развития этих ключевых проектов, ориентированных на наши самые популярные бренды. На данный момент нам больше нечего добавить.
Отмена продолжения Immortals Fenyx Rising, безусловно, является плохой новостью для тех, кому понравилась первая часть серии, по мнению многих, одна из самых интересных за последние годы.
Естественно, что под упоминанием "самых популярных брендов" Ubisoft следует понимать акцент на Assassin's Creed, одиннадцать игр которой, по слухам, находятся в разработке, и монотематическую стратегию в этом направлении, продиктованную не слишком восторженными результатами, полученными в последние месяцы.
Жаль на фоне других игр юбисофта это впервые было что то новое а то вечный конвейер ассаинов и фар краеев надоел уже
Выскажу чисто своё мнение, которое не всем понравится (это же интернет)))
Мне игра быстро наскучила, так как на тот момент уж сильно она мне напомнила DLC Судьба Атлантиды к Одиссее, только в чуть более мультяшном стиле. Могу ошибаться, может всё же стоит поиграть в неё, вдруг что другое новое в ней увижу.
УРА, ЮБИСОФТ КВЕБЕК БОЛЬШЕ НЕТ!!! НИКАКИХ ODESSY 2!