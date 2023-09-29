AMD FSR 3 теперь доступна в Immortals of Aveum с обновлением 5 ©

Сегодня Ascendant Studios объявила, что патч 5 для Immortals of Aveum (версия 1.0.5.0) доступен на ПК, добавляя поддержку AMD FSR3, как и было обещано. Обновление выходит всего через несколько часов после Forspoken, что делает Immortals of Aveum второй игрой, в которой добавлена технология AMD Frame Generation.

Этот новый патч также добавляет встроенную опцию сглаживания, по сути эквивалентную DLAA NVIDIA. Полный список изменений смотрите ниже.

AMD FidelityFX Super Разрешение 3 (FSR 3) запущена на ПК, а генерация кадров теперь доступна в игре для всех игроков на ПК.

AMD FSR 3 сочетает временное масштабирование и генерацию кадров для повышения производительности.



Добавлен новый параметр режима качества «NativeAA», который не применяет масштабирование, но по-прежнему применяет высококачественное сглаживание и повышение резкости.



Генерация кадров включается отдельно от масштабирования и рекомендуется использовать на графических процессорах AMD Radeon RX серии 5000 и выше, NVIDIA GeForce RTX серии 20 и выше, а также Intel Arc серии 7 и выше.



Повышение разрешения по-прежнему доступно для использования на графических процессорах ниже, чем продукты, перечисленные выше.

Достижение «Великий Магнус» теперь будет корректно присуждаться игрокам, завершившим игру на нескольких уровнях сложности.

Настройка «инвертирования» компьютерной мыши теперь корректно применяется, если она включена.

Устранена редкая проблема, из-за которой уровень «Возвращение к Серену» выглядел размытым, если для DLSS установлена производительность «Ультра».

Исправлена редкая проблема на ПК, из-за которой фоновая графика не отображалась при запуске игры.

Устранены сбои и различные блокировки прогресса, включая проблемы с маркерами путевых точек и возрождением врагов.

Исправлены мелкие визуальные ошибки на протяжении всей игры.

Незначительные исправления текста и пользовательского интерфейса.

Хотя Forspoken может претендовать на звание первой игры с поддержкой FSR 3, Immortals of Aveum станет первой игрой, позволяющей проводить прямое сравнение с технологией NVIDIA DLSS 3 (Frame Generation), выпущенной в прошлом году.

Кстати, этот новый патч выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X где-то на следующей неделе.