AMD FSR 3 теперь доступна в Immortals of Aveum с обновлением 5

Сегодня Ascendant Studios объявила, что патч 5 для Immortals of Aveum (версия 1.0.5.0) доступен на ПК, добавляя поддержку AMD FSR3, как и было обещано. Обновление выходит всего через несколько часов после Forspoken, что делает Immortals of Aveum второй игрой, в которой добавлена технология AMD Frame Generation.
Этот новый патч также добавляет встроенную опцию сглаживания, по сути эквивалентную DLAA NVIDIA. Полный список изменений смотрите ниже.
- AMD FidelityFX Super Разрешение 3 (FSR 3) запущена на ПК, а генерация кадров теперь доступна в игре для всех игроков на ПК.
- AMD FSR 3 сочетает временное масштабирование и генерацию кадров для повышения производительности.
- Добавлен новый параметр режима качества «NativeAA», который не применяет масштабирование, но по-прежнему применяет высококачественное сглаживание и повышение резкости.
- Генерация кадров включается отдельно от масштабирования и рекомендуется использовать на графических процессорах AMD Radeon RX серии 5000 и выше, NVIDIA GeForce RTX серии 20 и выше, а также Intel Arc серии 7 и выше.
- Повышение разрешения по-прежнему доступно для использования на графических процессорах ниже, чем продукты, перечисленные выше.
- Достижение «Великий Магнус» теперь будет корректно присуждаться игрокам, завершившим игру на нескольких уровнях сложности.
- Настройка «инвертирования» компьютерной мыши теперь корректно применяется, если она включена.
- Устранена редкая проблема, из-за которой уровень «Возвращение к Серену» выглядел размытым, если для DLSS установлена производительность «Ультра».
- Исправлена редкая проблема на ПК, из-за которой фоновая графика не отображалась при запуске игры.
- Устранены сбои и различные блокировки прогресса, включая проблемы с маркерами путевых точек и возрождением врагов.
- Исправлены мелкие визуальные ошибки на протяжении всей игры.
- Незначительные исправления текста и пользовательского интерфейса.
Хотя Forspoken может претендовать на звание первой игры с поддержкой FSR 3, Immortals of Aveum станет первой игрой, позволяющей проводить прямое сравнение с технологией NVIDIA DLSS 3 (Frame Generation), выпущенной в прошлом году.
Кстати, этот новый патч выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X где-то на следующей неделе.
Тут не мыло, а генерация кадров добавилась. Интересно кстати глянуть что у амд по инпут лагу, так как их генерация кадров на словах проще, чем у нвидия
Он убежал от тебя выше :D отвечай туда
Зачем он удалил и новый коммент сделал не сильно отличающийся непонятно)
Вот FSR 3 есть генерация кадров и она будет работать от 5000 и выше видео карт, а без "генерация кадров" бомж сегмент видео карт FSR 3 без генерации, как будет работать? И поможет там допустим улучшить фпс? Или просто сделает картинку мыльной для увелечения фпс. Просто вопрос простой, без негатива и минусят, это что хейтеры AMD напали?
"FSR 3 теперь доступна в Immortals of Aveum с обновлением 5"
При покупке видеокарты нового поколения вы абсолютно бесплатно можете пользоваться мылом нового поколения.Вы к этому так долго шли примите наши поздравления.С уважением Радеон(с)