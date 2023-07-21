На Comic-Con показали впечатляющий кинематографический ролик Immortals of Aveum ©

Сегодня Electronic Arts и Ascendant Studios выпустили новый кинематографический трейлер грядущего волшебного FPS Immortals of Aveum, приуроченного к Comic-Con в Сан-Диего. Трейлер фокусируется на сцене из игры, и он действительно дает хороший взгляд на качество актёрского исполнения, которое придает персонажам очень естественные выражения.

В этой конкретной сцене главный герой Джак (которого играет Даррен Барнет) возвращает артефакт под названием Связующий камень, мощную реликвию, которую ему фактически приказали уничтожить. Очевидно, он считает, что силы артефакта слишком хороши, чтобы тратить их впустую, но лидер Бессмертных Киркан (которого играет Джина Торрес) определенно не относится к новому оружию нашего героя так же.

Immortals of Aveum является частью бренда EA Originals, как и недавно выпущенная игра Wild Hearts, и выйдет 22 августа 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Epic Games Store и приложение EA.