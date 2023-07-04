Новый геймплейный ролик Immortals of Aveum покажут 6 июля ©

Immortals of Aveum от Ascendant Studios должна была выйти в этом месяце, но столкнулась с задержкой до 22 августа. Генеральный директор и игровой директор Брет Роббинс сказал, что в течение нескольких недель, предшествующих выпуску, будет раскрыто больше деталей, включая новый геймплейный ролик — видео дебютирует 6 июля в 19:00 по московскому времени на YouTube.

Он предназначен для подробного описания боя от первого лица с тремя разными цветами магии (красный, зеленый и синий) с 25 заклинаниями на выбор. Игроки могут персонализировать главного героя Джака, используя более 80 талантов и несколько магических предметов.

Immortals of Aevum выходит на PS5, Xbox Series X/S и ПК.