Новый геймплейный ролик Immortals of Aveum раскрывает секреты магического боя ©

Ascendant Studios только что выпустили новое видео Immortals of Aveum, чтобы раскрыть все секреты своей амбициозной "фэнтезийной Call of Duty" на движке Unreal Engine 5.



В видеоролике компания подробно описывает "инструменты ремесла" нашего альтер-эго и демонстрирует игрокам широкий спектр навыков и бонусов, которые можно применить к бесконечному количеству заклинаний, открываемых по ходу приключения.



В альтернативном измерении Авеума вся магия может быть "дистиллирована" в три формы: синие заклинания Силы, красные заклинания Хаоса и зеленые заклинания Жизни. Каждое из этих заклинаний может быть использовано по-разному в ходе исследования и боя: игроки должны сами определить, какие заклинания лучше всего подходят для их стиля игры и ситуаций, возникающих на пути героя.

Также в видео объясняется функционирование Печатей - предметов, которые позволят нам испытать уникальный геймплей. Многие заклинания в игре можно использовать в комбинации, чтобы многократно увеличить силу и эффективность атаки. Объединение заклинаний противоположных цветов и знаков даст еще более оригинальные и непредсказуемые эффекты, поэтому необходимо экспериментировать с как можно большим количеством комбинаций, чтобы сломить оборону противника.

Печати, как и заклинания, будут различаться по цвету: красные печати больше подходят для ближнего боя и взрывных атак, синие печати увеличивают радиус действия аое заклинаний или атак дротиками, а зеленые печати придают герою большую мобильность и скорость атаки.

Фэнтезийный шутер будет доступен с 22 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.