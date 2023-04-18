Первый геймплейный трейлер Immortals of Aveum покажут 20 апреля ©

Вам не хватило первого взгляда на волшебный геймплей Immortals of Aveum? Студия Ascendant скоро раскроет все (или почти все) секреты геймплея своего следующего ролевого приключения в специальном видео Deep Dive.

Таким образом, волшебный шутер калифорнийской компании-разработчика окажется в центре нового подробного видео, которое поможет нам пролить свет на наиболее важные аспекты боевой системы, исследования и графического сектора Immortals of Aveum. Геймплей Immortals of Aveum будет транслироваться с 18:58 по московскому времени в четверг, 20 апреля

Следовательно, трейлер будет полон неопубликованных игровых сцен, посвященных подвигам главного героя Джека, от эволюции заклинаний до стратегий, используемых в бою, чтобы одержать верх над рядами противников и самыми сильными боссами.

Благодаря видео мы сможем ознакомиться со многими магическими способностями, которые можно получить, посетив фэнтезийный мир нового приключения студии Ascendant, которое выйдет 20 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.