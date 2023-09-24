Работа над переводом Immortals of Aveum завершена творческим коллективом Team RIG

Команда Team RIG, занимающаяся текстовым переводом игр на русский язык, завершила свою работу над магическим шутером Immortals of Aveum. На данный момент идёт этап вычитки текста. После исправления ряда найденных ошибок перевод будет выложен на просторах Интернета. Чтобы показать качество проделанной работы, был опубликован ролик, демонстрирующий беседу между игровыми персонажами. Запись велась на максимальных графических настройках в разрешении 2K.
На полноценный перевод ушёл ровно один месяц (старт был положен вместе с релизом проекта 22 августа).
Красавцы! Жаль, что игра - дрянь полнейшая.
Вот именно зря только время потратили на перевод этого шлака
Невероятно убогая игра, персонажи, диалоги и так далее. В студии набирают не по уровню профессионализма соискателей, а по уровню аморальности. Как итог - вот такие проекты.
Игра того не стоила
EA прям активно пытается в тренды - всё ненавидим Россию, убираем полность русский. Так ещё и в нфс какая-то укр попсятина.
не понял а какие ублюдки ставят минусы этой новости???отличная же новость хоть и игра кал сама по себе
а поч ублю*ки?)
наверное они хотели этим сказать, что есть много других игр, достойных для создания озвучек, не более.
ребята текстовый перевод выкатили, какая нахер озвучка? может многим игр и нужна озвучка, но крайне спорен и применим данный тезис к текстовым переводам.
Да просто в пустую потраченное время на перевод этой игры. Игра никому не нужна, онлайн у нее нулевой просто
Перепутал с озвучкой. Но смысл один