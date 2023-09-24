Работа над переводом Immortals of Aveum завершена творческим коллективом Team RIG ©

Команда Team RIG, занимающаяся текстовым переводом игр на русский язык, завершила свою работу над магическим шутером Immortals of Aveum. На данный момент идёт этап вычитки текста. После исправления ряда найденных ошибок перевод будет выложен на просторах Интернета. Чтобы показать качество проделанной работы, был опубликован ролик, демонстрирующий беседу между игровыми персонажами. Запись велась на максимальных графических настройках в разрешении 2K.

На полноценный перевод ушёл ровно один месяц (старт был положен вместе с релизом проекта 22 августа).