Разработчик Immortals of Aveum "почти уверен", что игра появится в Game Pass и PlayStation Plus

Immortals of Aveum не получила такой популярности, какой ожидали разработчики из Ascendant Studios – что имело довольно катастрофические последствия для студии в виде значительных увольнений – но похоже, что разработчики надеются добавить игру услуги подписки PlayStation и Xbox, чтобы привлечь большее количество игроков.
В беседе с Windows Central генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс подтвердил, что разработчик ведет переговоры с Microsoft и Sony о включении Immortals of Aveum в Game Pass и PlayStation Plus соответственно, и, по его словам, он «почти уверен», что это произойдет даже если он не знает конкретных сроков.
«Конечно, эти услуги открывают вам более широкую воронку», — сказал он. «Игрой может заинтересоваться больше людей, это всегда хорошо. Мы ведем переговоры с Sony и Microsoft о размещении игры на обоих этих сервисах. У нас пока нет даты, хотя я почти уверен, что это произойдет».
Immortals of Aveum недавно получила режим Новой игры+ и новый контент эндгейма в рамках крупного бесплатного обновления.
Immortals of Aveum доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Дерьмуву в таких случаях часом не убирают?
"игра появится что"
тщетные попытки трешак свой продать
Да кому она сдалась
Продать можно любой мусор, если есть деньги на рекламу. Но если их нет, лучше сделать маленькую качественную АА-игру, а не вот это.
Конечно, уволить лодырей, не могут пропихнуть херню подороже!!!!!!!