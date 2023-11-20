на главную
об игре
Immortals of Aveum 22.08.2023
5.5 130 оценок

Разработчик Immortals of Aveum "почти уверен", что игра появится в Game Pass и PlayStation Plus

monk70
Новости

Immortals of Aveum не получила такой популярности, какой ожидали разработчики из Ascendant Studios – что имело довольно катастрофические последствия для студии в виде значительных увольнений – но похоже, что разработчики надеются добавить игру услуги подписки PlayStation и Xbox, чтобы привлечь большее количество игроков.

В беседе с Windows Central генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс подтвердил, что разработчик ведет переговоры с Microsoft и Sony о включении Immortals of Aveum в Game Pass и PlayStation Plus соответственно, и, по его словам, он «почти уверен», что это произойдет даже если он не знает конкретных сроков.

«Конечно, эти услуги открывают вам более широкую воронку», — сказал он. «Игрой может заинтересоваться больше людей, это всегда хорошо. Мы ведем переговоры с Sony и Microsoft о размещении игры на обоих этих сервисах. У нас пока нет даты, хотя я почти уверен, что это произойдет».

Immortals of Aveum недавно получила режим Новой игры+ и новый контент эндгейма в рамках крупного бесплатного обновления.

Immortals of Aveum доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Бенедикт Вольфрамович

Дерьмуву в таких случаях часом не убирают?

2
VIONICK08

"игра появится что"

1
Wolfenstein

тщетные попытки трешак свой продать

0
Punisher1

Да кому она сдалась

0
UnderstatedFrey

Продать можно любой мусор, если есть деньги на рекламу. Но если их нет, лучше сделать маленькую качественную АА-игру, а не вот это.

0
Гремлин666

Конечно, уволить лодырей, не могут пропихнуть херню подороже!!!!!!!

-1