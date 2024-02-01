Разработчик Immortals Of Aveum считает, что игра могла бы добиться большего при более низкой цене

В прошлом году Immortals of Aveum не поразила чарты продаж, и, по мнению генерального директора Ascendant Studios, более низкая цена и другая дата выхода могли бы помочь.
В интервью Remap Radio генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс сказал: "Сейчас игра получила скидку, и, конечно, мы увидели огромный рост продаж из-за цены. Цена — это интересно, есть аргументы в пользу того, что мы должны были выйти по более низкой цене".
В момент записи интервью Immortals of Aveum продавался за полцены. Роббинс также упомянул, что для игры было бы лучше другое окно релиза. В частности, Роббинс предпочитал дату релиза в январе 2024 года, но были и финансовые соображения, например, студия должна была иметь достаточно доходов, чтобы прожить несколько месяцев без поступлений средств от продаж игры.
Из-за низких продаж игры из студии создателей было уволено почти половина сотрудников еще в сентябре 2023 года. Роббинс упомянул о возможности выхода игры на сервисы подписки, такие как Xbox Game Pass и PlayStation Plus, но пока ничего не подтвердил.
Большая беда игры как бы была в оптимизоне, а не в цене.
оптимизация ниже некуда
А можно было бы сделать хорошую игру.