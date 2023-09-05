Выпущено второе обновление для Immortals of Aveum, обеспечивающее оптимизацию производительности ©

Ascendant Studios выпустила обновление №2 для Immortals of Aveum и поделилась полным списком изменений и примечаниями к исправлениям. По словам команды, это второе обновление содержит ряд оптимизаций производительности.

Если говорить более подробно, этот новый патч исправляет различные случаи падения и зависаний FPS на протяжении всей игры. Он также устраняет проблемы, в которых игра иногда зависает, несколько случаев случайных сбоев и блокировок прогресса, а также проблему, из-за которой игра перезаписывала слоты для сохранения, когда пользователь появлялся в определенном месте.

Более того, патч №2 для Immortals of Aveum добавляет три графических параметра: качество сетки пула, размер пула рендеринга теней, размер целевого пула рендеринга. Он также исправил баг, из-за которого на компьютерах с низкими и минимальными характеристиками настройки по умолчанию установлены на «ультра», что приводит к проблемам с производительностью.

Полный список изменений. доступен по ссылке.