Изометрическому стимпанковскому ролевому приключению The Incredible Adventures of Van Helsing исполнилось 10 лет!

Венгерская студия NeocoreGames, основанная в 2005 году и получившая известность благодаря разработке масштабных стратегий (Crusaders: Thy Kingdom Come, The Kings' Crusade, дилогия King Arthur), решилась в 2012 году объявить общественности о разработке ролевой игры по роману Брэма Стокера «Дракула». За основу брался мрачный мир, созданный знаменитым писателем, но приправленный долей юмора и стимпанковскими элементами. Можно не сомневаться, что разработчики явно вдохновлялись приключенческим боевиком Ван Хельсинг (2004 года), т.к. уж слишком много моментов на то указывают.

После показа дебютного трейлера на E3 2012 было решено, что изображение молодого Ван Хельсинга кажется слишком "неопытным". Игрокам хотелось видеть более брутального главного героя, настоящего убийцу чудовищ. С целью дать ожидающим выхода проекта выбор, студия NeocoreGames предоставила возможность проголосовать, чтобы решить, какая из трех возможных версий протагониста будет использоваться в игре: Таинственный незнакомец, Шевалье или Ветеран. Получив 72% голосов, изображение «Таинственный незнакомец» было выбрано для использования в образе молодого Ван Хельсинга.

За музыкальное сопровождение отвечал композитор Грегори Баттингер, который ещё далеко не один раз проявит свой талант в работе над другими проектами студии.

Уже изначально разработчики игры знали, что The Incredible Adventures of Van Helsing превратится в целую трилогию (поэтому нет ничего удивительного в быстром релизе продолжений). Осенью 2015 года была выпущена версия The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut, включающая в себя все 3 части серии.