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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.4 184 оценки

Во время Xbox Games Showcase представили продолжительный геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

Bethesda готовится к нескольким крупным запускам, среди которых не последнее место занимает Indiana Jones and the Great Circle. Игра появилась на Xbox Games Showcase, и мы можем познакомиться с новыми кадрами из приключения молодого археолога.

MachineGames, разработчики серии Wolfenstein, получили очень интересное задание. Разработчики создают игру в мире одного из самых культовых героев кинематографа - Харрисон Форд больше не будет играть легенду, но Индиана Джонс вернется с игрой, изданной Bethesda.

Действие Indiana Jones and the Great Circle происходит в 1937 году, когда зловещие силы бродят по миру в поисках древнего артефакта. Великий круг призван обеспечить власть, и, как это часто бывает..... только один человек может остановить зло.

Точной даты релиза все еще нет.

40
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Eclair_93

Боевка будет душная судя по всему, но блин как я надеюсь на крутой сюжет.

4
Юрец Одесса

Ну это годнота!! Uncharted 4 понравилась, а эта так же не плохо выглядит. Та и просто нравится фильмы (Индиана Джонс)

3
Ain65 Rain

Эта та самая игра, где геймплей вообще не важен - главное дайте народу ТОГО САМОГО охотника за сокровищами. И судя по этому трейлеру, надежда на это существует.

2
алексей 2903

Бля.неужели нельзя было игру от третьего лица сделать

2
ZackSnyder

музыка под уильямса + 100 к атмосфере. давно не было толкового приключения. зацепило.

0
FRentertainment2

А где тут геймплей-то?

0
fa1kem

Кинцо. Если сюжет не подкачает, можно и посмотреть.

0
Dima Kor

Я только не понял, где здесь геймплей.

0
SOLUS5678

Смешные моменты как и фильме это хорошая отсылка.

0
HarmfulVillius

Шляпа какая-то.

-3