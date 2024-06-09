Во время Xbox Games Showcase представили продолжительный геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda готовится к нескольким крупным запускам, среди которых не последнее место занимает Indiana Jones and the Great Circle. Игра появилась на Xbox Games Showcase, и мы можем познакомиться с новыми кадрами из приключения молодого археолога.
MachineGames, разработчики серии Wolfenstein, получили очень интересное задание. Разработчики создают игру в мире одного из самых культовых героев кинематографа - Харрисон Форд больше не будет играть легенду, но Индиана Джонс вернется с игрой, изданной Bethesda.
Действие Indiana Jones and the Great Circle происходит в 1937 году, когда зловещие силы бродят по миру в поисках древнего артефакта. Великий круг призван обеспечить власть, и, как это часто бывает..... только один человек может остановить зло.
Точной даты релиза все еще нет.
Боевка будет душная судя по всему, но блин как я надеюсь на крутой сюжет.
Ну это годнота!! Uncharted 4 понравилась, а эта так же не плохо выглядит. Та и просто нравится фильмы (Индиана Джонс)
Эта та самая игра, где геймплей вообще не важен - главное дайте народу ТОГО САМОГО охотника за сокровищами. И судя по этому трейлеру, надежда на это существует.
Бля.неужели нельзя было игру от третьего лица сделать
музыка под уильямса + 100 к атмосфере. давно не было толкового приключения. зацепило.
А где тут геймплей-то?
Кинцо. Если сюжет не подкачает, можно и посмотреть.
Я только не понял, где здесь геймплей.
Смешные моменты как и фильме это хорошая отсылка.
Шляпа какая-то.