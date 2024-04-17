Watchman Voice озвучили трейлер игры про Индиану Джонса

Творческое объединение Watchman Voice поделились дубляжом трейлера недавно анонсированной игры Indiana Jones and the Great Circle (В их переводе "Индиана Джонс и Великий Круг")
Индиану в трейлере озвучил Денис Беспалый, а главного злодея Эммериха Восса актёр дубляжа Андрей Домнин. Других героев озвучили Алексей Щегорский (Маркус Броди) и Зарина Кудашова (Джина Ломбарди)
Стоит отметить, что трейлер не является анонсом локализации и просто демонстрирует голос Индианы Джонса для другого проекта, который делают Watchman Voice - Первого фильма про Инди 1981 года, к которому они будут делать дубляж, с приглашением проф актёров дубляжа
найс