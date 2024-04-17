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Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.4 179 оценок

Watchman Voice озвучили трейлер игры про Индиану Джонса

Алекс470
Новости

Творческое объединение Watchman Voice поделились дубляжом трейлера недавно анонсированной игры Indiana Jones and the Great Circle (В их переводе "Индиана Джонс и Великий Круг")

Индиану в трейлере озвучил Денис Беспалый, а главного злодея Эммериха Восса актёр дубляжа Андрей Домнин. Других героев озвучили Алексей Щегорский (Маркус Броди) и Зарина Кудашова (Джина Ломбарди)

Стоит отметить, что трейлер не является анонсом локализации и просто демонстрирует голос Индианы Джонса для другого проекта, который делают Watchman Voice - Первого фильма про Инди 1981 года, к которому они будут делать дубляж, с приглашением проф актёров дубляжа

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