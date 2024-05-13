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INDIKA 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6 172 оценки

Indika получила дату выхода на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

butcher69
Новости

Indika теперь имеет дату выхода на PS5 и Xbox Series X|S: 17 мая. Игра уже доступна на ПК, и команда подтвердила, что консольную версию не придется ждать слишком долго.

Объявление было сделано через Twitter, где команда написала очень просто.

Indika. Консоль. 17 мая. Вот и все. Вот это сообщение. Спасибо.

Как уже было сказано, Indika уже вышла на ПК и доступна со 2 мая. Разработчиком игры является команда Odd Meter, а издателем - 11 bit studios. На момент написания статьи в Steam игра получила 1 888 отзывов с 89 процентами положительных оценок.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Молодцы, ждем сиквел

1
Ambrosian

кал

-5
Пользователь ВКонтакте

Конечно, там же нет пиу-пиу и бах-бабах в стилистике фортнайта, ещё и подумать заставляют. Вот и лезет в коментарии содержимое головы таких вот "геймеров" // Миша Калинин

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