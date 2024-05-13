Indika получила дату выхода на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Indika теперь имеет дату выхода на PS5 и Xbox Series X|S: 17 мая. Игра уже доступна на ПК, и команда подтвердила, что консольную версию не придется ждать слишком долго.
Объявление было сделано через Twitter, где команда написала очень просто.
Indika. Консоль. 17 мая. Вот и все. Вот это сообщение. Спасибо.
Как уже было сказано, Indika уже вышла на ПК и доступна со 2 мая. Разработчиком игры является команда Odd Meter, а издателем - 11 bit studios. На момент написания статьи в Steam игра получила 1 888 отзывов с 89 процентами положительных оценок.
Молодцы, ждем сиквел
кал
Конечно, там же нет пиу-пиу и бах-бабах в стилистике фортнайта, ещё и подумать заставляют. Вот и лезет в коментарии содержимое головы таких вот "геймеров" // Миша Калинин