Steam возместил геймерам стоимость покупки расширенного издания Redfall

В игровом сообществе произошло неожиданное событие — владельцы расширенного издания Redfall Bite Back Edition на платформе Steam начали массово сообщать о возврате средств за покупку игры. Отзывы об этом появились на форумах Reddit и непосредственно на странице Redfall в магазине Valve.
Примечательно, что возврат денег за Redfall Bite Back Edition происходил в автоматическом режиме, без необходимости предварительного оформления запроса со стороны игроков. Это решение, по всей видимости, связано с недавним закрытием студии-разработчика Arkane Austin и прекращением дальнейшей поддержки Redfall со стороны Microsoft.
Дело в том, что расширенное издание Bite Back Edition включало в себя не только базовую версию игры, но и обещанный дополнительный контент, который должен был выйти в будущем. Однако в связи с закрытием Arkane Austin и остановкой разработки Redfall, анонсированные DLC так и не увидят свет, что делает покупку Bite Back Edition фактически неполноценной.
кто покупал на консолях такие "а че так можно??!"
Они там заняты, рассказывают, как они один диск на 20 человек перепродают.