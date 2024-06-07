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Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 269 оценок

Steam возместил геймерам стоимость покупки расширенного издания Redfall

Lunersun
Новости

В игровом сообществе произошло неожиданное событие — владельцы расширенного издания Redfall Bite Back Edition на платформе Steam начали массово сообщать о возврате средств за покупку игры. Отзывы об этом появились на форумах Reddit и непосредственно на странице Redfall в магазине Valve.

Примечательно, что возврат денег за Redfall Bite Back Edition происходил в автоматическом режиме, без необходимости предварительного оформления запроса со стороны игроков. Это решение, по всей видимости, связано с недавним закрытием студии-разработчика Arkane Austin и прекращением дальнейшей поддержки Redfall со стороны Microsoft.

Дело в том, что расширенное издание Bite Back Edition включало в себя не только базовую версию игры, но и обещанный дополнительный контент, который должен был выйти в будущем. Однако в связи с закрытием Arkane Austin и остановкой разработки Redfall, анонсированные DLC так и не увидят свет, что делает покупку Bite Back Edition фактически неполноценной.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
erkins007

кто покупал на консолях такие "а че так можно??!"

4
Spillik

Они там заняты, рассказывают, как они один диск на 20 человек перепродают.

3