Steam возместил геймерам стоимость покупки расширенного издания Redfall

В игровом сообществе произошло неожиданное событие — владельцы расширенного издания Redfall Bite Back Edition на платформе Steam начали массово сообщать о возврате средств за покупку игры. Отзывы об этом появились на форумах Reddit и непосредственно на странице Redfall в магазине Valve.

Примечательно, что возврат денег за Redfall Bite Back Edition происходил в автоматическом режиме, без необходимости предварительного оформления запроса со стороны игроков. Это решение, по всей видимости, связано с недавним закрытием студии-разработчика Arkane Austin и прекращением дальнейшей поддержки Redfall со стороны Microsoft.

Дело в том, что расширенное издание Bite Back Edition включало в себя не только базовую версию игры, но и обещанный дополнительный контент, который должен был выйти в будущем. Однако в связи с закрытием Arkane Austin и остановкой разработки Redfall, анонсированные DLC так и не увидят свет, что делает покупку Bite Back Edition фактически неполноценной.