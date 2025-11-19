INDIKA преодолела отметку в 500 тысяч игроков

Издатели INDIKA объявили, что путешествие загадочной монахини в их необычном приключении уже открыло для себя более 500 тысяч игроков. В эту цифру входят как покупатели игры, так и подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к тайтлу бесплатно. Сколько именно экземпляров было продано — команда не раскрывает.
Последние конкретные данные о продажах поступали ещё летом 2024 года. Тогда руководитель Odd Meter Дмитрий Светлов рассказывал в интервью «Кибер», что в Steam тайтл купили 55 тысяч раз, отметив, что старт оказался ниже ожиданий. Однако к концу года разработчик признал, что проект «продаётся довольно успешно».
Издатель 11 bit studios неоднократно подчёркивал, что INDIKA показывает отличные финансовые результаты. По словам компании, проект сумел полностью окупить вложения уже в первый месяц после выхода. За 2024 год игра принесла издателю порядка 1,65 млн долларов, и на сегодняшний день её совокупный доход, как отмечают в 11 bit studios, стал ещё выше.
INDIKA доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.
Всё бы ничего но, игра явно создана для СНГ и РФ, но разраб, при этом, занимается русофобией. Что в головах у таких попущей? Игра малоизвестна на Западе, при этом сама довольно специфична и уже не обретёт там какой-то популярности, а значит единственная аудитория это русскоговорящие))
Покупаете западную продукцию - что у вас в голове?
Качаем с торрентов
Речь не только про игры, фильмы, сериалы, мультфильмы и ПО. Покупаете западную продукцию, а что-то говорите про других. Двойные стандарты.
Ждём на новогодней раздаче в Epic Games Store.
А это, кстати, хорошая идея, т.к. ещё больше людей узнает эту игру.
Рад за разработчиков. Надеюсь, они будут продолжать делать новые игры. А так игру советую пройти, т.к. необычная.
Очень интересная игра, хочется больше таких, да и подобные проекты в ААА-сегменте тоже хочется видеть.
А что конкретно зацепило в игре: идея, сюжет, какой-нибудь необычный поворот/твист в истории? Просто я про монастырскую жизнь не по чужим рассказам знаю, поэтому искренне и интересуюсь. Спасибо.