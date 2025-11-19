INDIKA преодолела отметку в 500 тысяч игроков

Издатели INDIKA объявили, что путешествие загадочной монахини в их необычном приключении уже открыло для себя более 500 тысяч игроков. В эту цифру входят как покупатели игры, так и подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к тайтлу бесплатно. Сколько именно экземпляров было продано — команда не раскрывает.

Последние конкретные данные о продажах поступали ещё летом 2024 года. Тогда руководитель Odd Meter Дмитрий Светлов рассказывал в интервью «Кибер», что в Steam тайтл купили 55 тысяч раз, отметив, что старт оказался ниже ожиданий. Однако к концу года разработчик признал, что проект «продаётся довольно успешно».

Издатель 11 bit studios неоднократно подчёркивал, что INDIKA показывает отличные финансовые результаты. По словам компании, проект сумел полностью окупить вложения уже в первый месяц после выхода. За 2024 год игра принесла издателю порядка 1,65 млн долларов, и на сегодняшний день её совокупный доход, как отмечают в 11 bit studios, стал ещё выше.

INDIKA доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.