Indika 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.4 343 оценки

INDIKA преодолела отметку в 500 тысяч игроков

IKarasik IKarasik

Издатели INDIKA объявили, что путешествие загадочной монахини в их необычном приключении уже открыло для себя более 500 тысяч игроков. В эту цифру входят как покупатели игры, так и подписчики PlayStation Plus, получившие доступ к тайтлу бесплатно. Сколько именно экземпляров было продано — команда не раскрывает.

Последние конкретные данные о продажах поступали ещё летом 2024 года. Тогда руководитель Odd Meter Дмитрий Светлов рассказывал в интервью «Кибер», что в Steam тайтл купили 55 тысяч раз, отметив, что старт оказался ниже ожиданий. Однако к концу года разработчик признал, что проект «продаётся довольно успешно».

Издатель 11 bit studios неоднократно подчёркивал, что INDIKA показывает отличные финансовые результаты. По словам компании, проект сумел полностью окупить вложения уже в первый месяц после выхода. За 2024 год игра принесла издателю порядка 1,65 млн долларов, и на сегодняшний день её совокупный доход, как отмечают в 11 bit studios, стал ещё выше.

INDIKA доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Комментарии:  9
Ваш комментарий
J a r v i s

Всё бы ничего но, игра явно создана для СНГ и РФ, но разраб, при этом, занимается русофобией. Что в головах у таких попущей? Игра малоизвестна на Западе, при этом сама довольно специфична и уже не обретёт там какой-то популярности, а значит единственная аудитория это русскоговорящие))

7
ZAUSA

Покупаете западную продукцию - что у вас в голове?

2
J a r v i s ZAUSA

Качаем с торрентов

3
ZAUSA J a r v i s
Качаем с торрентов

Речь не только про игры, фильмы, сериалы, мультфильмы и ПО. Покупаете западную продукцию, а что-то говорите про других. Двойные стандарты.

Tiger Goose

Ждём на новогодней раздаче в Epic Games Store.

2
NumerousHale

А это, кстати, хорошая идея, т.к. ещё больше людей узнает эту игру.

2
NumerousHale

Рад за разработчиков. Надеюсь, они будут продолжать делать новые игры. А так игру советую пройти, т.к. необычная.

1
Floww

Очень интересная игра, хочется больше таких, да и подобные проекты в ААА-сегменте тоже хочется видеть.

1
NiftyBeryl

А что конкретно зацепило в игре: идея, сюжет, какой-нибудь необычный поворот/твист в истории? Просто я про монастырскую жизнь не по чужим рассказам знаю, поэтому искренне и интересуюсь. Спасибо.