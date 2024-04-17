Мистическое приключение Indika выйдет на 6 дней раньше

Мировая премьера мистической приключенческой игры Indika для ПК назначена на 2 мая 2024 года, говорится в сообщении 11 bit studios. Релиз игры для Xbox Series X/S и PlayStation 5 запланирован на более поздний срок, но тоже на май 2024 года.

Ранее компания планировала глобальную дату выхода игры для ПК, консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 на 8 мая 2024 года. Цифровая версия игры будет распространяться через глобальные игровые платформы, включая Steam, GOG и Epic Games Store.

Indika — приключенческая игра с развитым повествованием, действие которой происходит в альтернативной версии России XIX века.

Игру разрабатывает студия Odd Meter, издателем выступает 11 bit studios.