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INDIKA 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.3 42 оценки

Мистическое приключение Indika выйдет на 6 дней раньше

monk70
Новости

Мировая премьера мистической приключенческой игры Indika для ПК назначена на 2 мая 2024 года, говорится в сообщении 11 bit studios. Релиз игры для Xbox Series X/S и PlayStation 5 запланирован на более поздний срок, но тоже на май 2024 года.

Ранее компания планировала глобальную дату выхода игры для ПК, консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 на 8 мая 2024 года. Цифровая версия игры будет распространяться через глобальные игровые платформы, включая Steam, GOG и Epic Games Store.

Indika — приключенческая игра с развитым повествованием, действие которой происходит в альтернативной версии России XIX века.

Игру разрабатывает студия Odd Meter, издателем выступает 11 bit studios.

-2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MORDORR

Просто жуткий постер....И не удивлюсь если ополчатся церковники, ибо подобные танцы с нимбами - чистое богохульство.

2
Roayal cat

Полагаю создателям на это чисто похульство.

0
Залупiвка

Я надеюсь музыку эту 8-ми битную убрали.

-1
Ivan Nevaжno

Ну норм игра вроде

-12
Roayal cat

Переобулся в прыжке. То дерьмище. То норм игра вроде. Но и позорник ты фу таким быть.

0
Ivan Nevaжno Roayal cat
-2