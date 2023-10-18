Приключенческая игра INDIKA, действие которой разворачивается в России в XIX веке, будет издана 11 bit studios ©

Студия 11 bit выпустит INDIKA, повествовательную приключенческую игру, действие которой происходит в параллельной России XIX века, разработанную казахстанской студией Odd Meter, объявили компании. Она выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG в 2024 году.

В INDIKA игроки берут на себя роль титулованной монахини Индики, отправляющейся в умопомрачительное путешествие, чтобы исследовать двойственность добра и зла и понять, что нет ничего абсолютного. По своей сути INDIKA — это приключенческая игра от третьего лица, сочетающая исследования с экологическими головоломками и элементами платформера. Однако, погруженная в темы греха, печали и моральных дилемм, INDIKA выходит за рамки традиционных игр, напоминая артхаусный фильм, который бросает вызов социальным нормам, а не предлагает простое развлечение.