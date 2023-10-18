Приключенческая игра INDIKA, действие которой разворачивается в России в XIX веке, будет издана 11 bit studios

Студия 11 bit выпустит INDIKA, повествовательную приключенческую игру, действие которой происходит в параллельной России XIX века, разработанную казахстанской студией Odd Meter, объявили компании. Она выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG в 2024 году.
В INDIKA игроки берут на себя роль титулованной монахини Индики, отправляющейся в умопомрачительное путешествие, чтобы исследовать двойственность добра и зла и понять, что нет ничего абсолютного. По своей сути INDIKA — это приключенческая игра от третьего лица, сочетающая исследования с экологическими головоломками и элементами платформера. Однако, погруженная в темы греха, печали и моральных дилемм, INDIKA выходит за рамки традиционных игр, напоминая артхаусный фильм, который бросает вызов социальным нормам, а не предлагает простое развлечение.
разработчики заверяют, что расскажут нам о "двойственности добра и зла", будто там какая-то философия какая-то была. Все знаем - царь прав, народ насилуют, чиновники крадут. А эта монашка пусть себе морализаторствует, лишь бы людям спокойной жизни не мешала. Хотя концовку с чудотворным артефактом подозрительно похожу на официальную идеологию - один раз решит все проблемы.
Ну вы поняли
Еще по бросанию вызова все поняли :)
Представь себе платить цену за ошибку одного деда еще долго будут все.
Это про самоходного, который еще на перфокартах? Вместе с Леонидом Ильичом который начинал.
В наше скорбное время каждый червяк из-под своего камня норовит бросить вызов социальным нормам. И так как бросание вызова социальным нормам само стало социальной нормой, то можно уже бросать вызов бросанию вызова.