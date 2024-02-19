Сюрреалистичная адвенчура INDIKA выйдет уже весной и представит "короткую", но содержательную историю

В этом году должен состояться релиз крайне интригующей приключенческой игры INDIKA от российской студии Odd Meter Games. Как оказалось, выход необычной истории про молодую монахиню в сеттинге альтернативной России в XIX века ждать осталось недолго. Руководитель разработки проекта объявил, что INDIKA находится на финальной стадии полировки и должна выйти в апреле 2024 года.

Как отмечают в Odd Meter Games, продолжительность INDIKA не будет слишком большой. Разработчики хотели сосредоточиться на интересной истории, где не было бы ничего лишнего, поэтому на прохождение игры уйдет порядка 4-5 часов. Именно столько времени потребуется на полное раскрытие всех тайн в сюрреалистичной адвенчуре.

Малая продолжительность не должна пугать игроков. По словам разработчиков, они постарались сделать весь сюжет содержательным. Кроме того, это позволило значительно снизить ценник игры во всех цифровых магазинах, как в Steam, так и на консолях.