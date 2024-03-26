Вы вряд ли слышали об этой игре, но все-таки: Square Enix удалила Denuvo из Infinity Strash

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. Это случилось спустя полгода после релиза игры.

Вероятно вы даже не слышали об этой игре - и это неудивительно, ведь компания Square Enix практически никак не рекламировала её, из-за чего даже многие поклонники франшизы Dragon Quest не в курсе её существования. Пиковый онлайн игры в Steam составил всего 488 человека - вряд ли Denuvo себя оправдала.

Тем не менее, удаление Denuvo даже с такой нишевой игры в любом случае хорошая новость: после исчезновения Empress многие издатели стали неохотнее убирать Denuvo из своих игр, но судя по всему Square Enix не отказалась от данной практики. Учитывая, что в скором времени от японского издательства выйдут Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth - если ничего не изменится, то издатель уберет защиту Denuvo с этих игр через 6 или 12 месяцев - такой стандартный срок удаления Denuvo у последних игр Square Enix.