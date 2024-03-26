Вы вряд ли слышали об этой игре, но все-таки: Square Enix удалила Denuvo из Infinity Strash

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: от австрийской защиты избавилась Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. Это случилось спустя полгода после релиза игры.
Вероятно вы даже не слышали об этой игре - и это неудивительно, ведь компания Square Enix практически никак не рекламировала её, из-за чего даже многие поклонники франшизы Dragon Quest не в курсе её существования. Пиковый онлайн игры в Steam составил всего 488 человека - вряд ли Denuvo себя оправдала.
Тем не менее, удаление Denuvo даже с такой нишевой игры в любом случае хорошая новость: после исчезновения Empress многие издатели стали неохотнее убирать Denuvo из своих игр, но судя по всему Square Enix не отказалась от данной практики. Учитывая, что в скором времени от японского издательства выйдут Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth - если ничего не изменится, то издатель уберет защиту Denuvo с этих игр через 6 или 12 месяцев - такой стандартный срок удаления Denuvo у последних игр Square Enix.
Ну, раз не слышали, значит, фанатам Denuvo будет не так обидно.
Аааа, это одна из тех игр по известной франшизе сделанная на коленке на UE4, но продающаяся за 5к рублей!
даже за бесплатно с трудом поиграл бы)
Понимаю, времени на всё не хватает)
Придумали дерьмо, понакупали его, а потом вдруг прозрели и стали от него избавляться. Логика однако!
я слышал и че