Из Inkbound будут убраны все микротранзакции ©

Инди-ролевая игра Inkbound пообещала убрать боевой пропуск и все микротранзакции до конца октября.



В заявлении, опубликованном в Steam, разработчик Shiny Shoe сообщил, что решение было принято после того, как он отметил, что "настроения в индустрии и среди игроков направлены против присутствия этих функций", и хотя он всегда старался быть "настолько щедрым и простым, насколько это возможно", он решил "полностью" отказаться от внутриигровой монетизации к 27 октября 2023 года.

Хотя команда заявляет, что внутриигровая монетизация поддерживает постоянное развитие игры и является "на 100% необязательной", контент из существующих боевых пропусков, которые здесь называются Levelling Pass, теперь будет превращен в косметические, только опциональные "пакеты поддержки" DLC, продающиеся в Steam.



Все, кто использовал свои реальные деньги для поддержки игры, получают благодарность от команды и обещание получить "дополнительные бонусы", когда игра перейдет на 1.0 "где-то в следующем году".



