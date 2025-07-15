Тактический рогалик с элементами хоррора Inkshade выйдет в августе

Если вы ждали игру, которая сочетает тактику, рогалик и мрачную атмосферу, Inkshade — именно то, что нужно. Уже 14 августа 2025 года эта необычная пошаговая стратегия выходит на ПК, и с ней за одним столом вы сядете не только против фигур, но и против чего-то куда более пугающего — таинственного игрового мастера.

Inkshade — это темная настольная игра внутри игры, где каждое ваше движение наблюдает загадочный противник. Пока вы не победите, вы остаетесь пленником этой зловещей партии. Стол — ваше поле боя, а деревянные фигуры — оружие и подчинённые в одном лице. Они живы. И они будут сражаться за вас, будь то по доброй воле или под давлением чернильной магии.

Между матчами вас ждет исследование — вы будете находить новые классы фигур, усиливать уже имеющихся союзников и даже нанимать врагов, павших от вашей руки. Каждый ход — шаг ближе к свободе… или к забвению.

Inkshade обещает не только глубокую тактическую механику, но и по-настоящему жуткую атмосферу: запертые комнаты, головоломки, кровавые следы на ковре и шепот, доносящийся из-за стола. Сумеете ли вы выиграть эту игру — или станете ещё одной фигурой в чужой коллекции?