ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Inmost 11.10.2019
Адвенчура, Ужасы, Инди, Платформер
7.3 41 оценка

Кто помнит игру INMOST? Вышел трейлер с отзывами критиков

Simple Jack Simple Jack

Атмосферный пазл-платформер Inmost релизнулся аж пять лет назад, но только сейчас (зацените скорость!) вышел официальный трейлер с отзывами критиков, который представляет свежий взгляд на игру и собирает мнения ведущих игровых изданий.

Inmost - это мрачный пазл-платформер, который приглашает игроков в путешествие через "историю страдания, жертвенности и надежды". Именно то, чего всем не хватало в 2020-м - еще больше страданий!

INMOST от литовской инди-студии Hidden Layer Games – это берущая за душу головоломка-платформер с глубоким сюжетом и неповторимой атмосферой. Храбрая маленькая девочка, суровый рыцарь, странник в поисках правды, – раскройте все тайны их удивительного путешествия.
Изучайте мрачный полуразрушенный мир, прорубайтесь сквозь полчища врагов, заманивайте врагов в смертельные ловушки – только так вы сможете вырваться из лап зла, которое терпеливо ждет своего часа...
INMOST – это очень личная и очень невеселая история потерь и новых надежд. Если для вас темы потери и скорби болезненны – возможно, в эту игру вам лучше не играть.

Inmost доступна в Google Play, App Store, Steam и для Nintendo Switch.

Источник  
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
WerGC

лучше и не знать об этой игре

2
ant 36436
(зацените скорость!)

Заценим:

28 октября 2025 года Inmost переиздан в App Store для iOS и впервые стал доступен на платформе Android через Google Play

Отсюда и трейлер. Такие вот ИИ новости...