Кто помнит игру INMOST? Вышел трейлер с отзывами критиков

Атмосферный пазл-платформер Inmost релизнулся аж пять лет назад, но только сейчас (зацените скорость!) вышел официальный трейлер с отзывами критиков, который представляет свежий взгляд на игру и собирает мнения ведущих игровых изданий.

Inmost - это мрачный пазл-платформер, который приглашает игроков в путешествие через "историю страдания, жертвенности и надежды". Именно то, чего всем не хватало в 2020-м - еще больше страданий!

INMOST от литовской инди-студии Hidden Layer Games – это берущая за душу головоломка-платформер с глубоким сюжетом и неповторимой атмосферой. Храбрая маленькая девочка, суровый рыцарь, странник в поисках правды, – раскройте все тайны их удивительного путешествия.

Изучайте мрачный полуразрушенный мир, прорубайтесь сквозь полчища врагов, заманивайте врагов в смертельные ловушки – только так вы сможете вырваться из лап зла, которое терпеливо ждет своего часа...

INMOST – это очень личная и очень невеселая история потерь и новых надежд. Если для вас темы потери и скорби болезненны – возможно, в эту игру вам лучше не играть.

Inmost доступна в Google Play, App Store, Steam и для Nintendo Switch.