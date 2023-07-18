Inspector Gadget: Mad Time Party получила новый тизер ©

Microids и Smart Tale Games представили новый тизер адаптации мультсериала Inspector Gadget: MAD Time Party. Эта новая игра для 1-4 игроков погрузит вас в культовый мир Инспектора Гаджета и познакомит с такими персонажами, как Шеф Куимби, Пенни и научит использовать различные гаджеты инспектора Гаджета.

Играйте за культового инспектора Гаджета и присоединяйтесь к друзьям в этой новой игре для вечеринок! Метро-Сити попал под контроль злого доктора Когтя. Чтобы спасти город, инспектор Гаджет должен использовать машину времени, чтобы вернуться в прошлое. К сожалению, машина ломается, и предки инспектора телепортируются в настоящее.

Ваша миссия: Исследуйте Метро-Сити и сразитесь с предками инспектора Гаджета, чтобы найти недостающие части машины. Вам придется выполнять квесты в мини-играх, чтобы разблокировать болты, необходимые для его ремонта.

Цифровая версия Inspector Gadget: MAD Time Party выйдет 14 сентября 2023 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, ПК, PlayStation 4, Xbox One/Xbox Series X|S. Североамериканское розничное издание выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch в октябре 2023 года.