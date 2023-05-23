Inspector Gadget не выйдет на Xbox, потому что Microids сомневается в успешных продажах на этих консолях ©

Несколько недель назад было объявлено о выходе Inspector Gadget - Mad Time Party, новой игры по знаменитому мультсериалу, которая должна была появиться на всех платформах, кроме Xbox. Этот выбор был обусловлен неуверенностью Microids в спросе со стороны пользователей этой консоли, что вызвало дискуссию в Twitter.

Анонсированная в конце апреля, Inspector Gadget - Mad Time Party явно не является громким названием на игровой сцене, но ситуация может быть значимой, не в последнюю очередь потому, что раньше подобная игра вышла бы на всех возможных платформах без каких-либо проблем. Отвечая на запрос пользователя в Twitter, официальный аккаунт Microids сообщил: "Если спрос будет достаточно велик, мы рассмотрим возможность распространения игры на Xbox".

Это довольно странное заявление для игры такого рода, поскольку оно означает, что издатель не видит потенциально никаких шансов на прибыль или даже возможные убытки в распространении Inspector Gadget - Mad Time Party на Xbox One или Xbox Series X|S, несмотря на то, что обе платформы, вероятно, насчитывают (в отсутствие официальных данных) в общей сложности более 50 миллионов проданных консолей.

"Это ситуация, в которой мы сейчас находимся с платформой Xbox, разработчики считают ее недостаточно распространенной, чтобы принимать ее во внимание", - написал Джез Корден, цитируя сообщение французского издателя. "Это снова ситуация с Windows Phone", - добавил Том Уоррен, на что Корден ответил "страшно".

Поскольку это французский издатель, возможно, что на решение повлияла местная ситуация, учитывая явное доминирование PlayStation на этой территории и в Европе в целом, однако Inspector Gadget является довольно глобальным брендом, поэтому решение все равно странное, так как оно сильно отличается от того, что мы часто видим в отношении японских игр.

Конечно, это также подняло вопрос о Xbox Game Pass и продажах игр, утверждая, что они резко упали из-за этого сервиса, и что разработчики теперь больше стремятся заключить сделку с Microsoft для запуска игр в этом каталоге, чем выпускать их в стандартном виде. В любом случае, это вызвало значительный интерес и продолжительную дискуссию в Интернете, в результате чего компания Microids сообщила, что приняла к сведению многочисленные отклики и будет оценивать ситуацию.