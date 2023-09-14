Релизный трейлер новой игры по мультсериалу "Инспектор Гаджет"

Доктор Кло и его ПСИХ-агенты захватили Метро-сити. Инспектор Гаджет решает использовать машину времени, чтобы остановить их. Но что-то пошло не так, и машина переместила его предков из прошлого в настоящее.

Вам предстоит помочь Гаджету собрать разбросанные по городу части машины времени, прежде чем это сделают его предки. По пути вы будете играть в различные мини-игры и собирать болты, необходимые для ремонта машины. Но будьте осторожны: ваши соперники — три предка Гаджета, которые тоже хотят заполучить болты.

Исследуйте знакомые локации из популярного сериала, встречайтесь с различными персонажами, такими как шеф Куимби, Пенни и ПСИХ-агенты, и пользуйтесь гаджетами инспектора, чтобы противостоять злодейской организации ПСИХ.