Скоро выйдет первая играбельная демо-версия Instinction

Hasbane Interactive подтвердила, что первая играбельная демо-версия Instinction появится в этом месяце. А пока студия выпустила тизер, раскрывая и демонстрируя оружие, которое можно будет увидеть во время этой демоверсии.
«Приготовьтесь тренироваться! На протяжении всей кампании в INSTINCTION будет представлено разнообразное оружие, как историческое, так и современное, каждое из которых имеет свою собственную историю того, как они прибыли в Разлом.
Взгляните на пистолет Benelli B76, мушкетон и нож Танто, которые будут представлены в нашем предстоящем демонстрационном видеоролике.
Это оружие идеально подходит для отпугивания агрессивных существ, решения головоломок и, при необходимости, защиты от других, проникших внутрь…»
Геймпленое видео демо-версии должно появиться в ближайшие несколько дней, и запланировано еще два. Это будет не единственный сюрприз, который Hashbane приготовил: они также подтвердили, что скоро будет выпущена публичная песочница. Hashbane отметила на X, что они переработали несколько областей, чтобы сделать игру более плавной, и что эта игровая песочница даст игрокам возможность самим узнать, как игра ощущается.
Instinction выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в четвертом квартале 2025 года.