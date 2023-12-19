Скоро выйдет первая играбельная демо-версия Instinction

Экшен на выживание, где в роли врагов выступают динозавры. Вы можете проходить игру в одиночку или объединиться с двумя другими участниками в кооперативном режиме.

В игре для исследования доступно множество локаций: от травянистых равнин и лесов до глубоких озёр и сенотов. Все эти места довольно коварны, и не факт, что вы сумете выжить, но у вас нет выбора. Главное никогда не расслабляйтесь, ведь вероятность того, что вы наткнётесь на что-то ужасающее во время исследования, очень высокая. Но не отчаивайтесь, у вас есть огромный выбор настраиваемого оружия, среди которого есть как оружие ближнего боя, так и целые ракетные установки.