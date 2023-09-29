Embracer Group уволила около 25% сотрудников из студии-разработчика Insurgency: Sandstorm

Компания Embracer Group уволила около 25% разработчиков из New World Interactive, студии-разработчика Insurgency: Sandstorm, весьма успешной игры 2018 года, которая за прошедшие годы пополнилась многочисленными DLC.
Причина увольнений не раскрывается, но нетрудно предположить, что этот шаг является частью общей реструктуризации группы, которая уже затронула многие другие студии после неудачной сделки с арабским фондом, от которой она должна была получить 2 млрд долл.
Случай с New World Interactive - еще один из 2023 года в истории индустрии видеоигр, который, с одной стороны, ознаменовался выходом нескольких очень успешных игр, а с другой - усугублением кризиса традиционной модели, массовыми увольнениями, резким закрытием готовых проектов и болезненной реструктуризацией в группах, которые казались очень прочными.
Жаль, надеюсь это не сильно повлияет на серию Insurgency, игруха крутая.
Так там прогресса особого уже нет. Все основное почти сделали... не удивительно, чего деньги лишние платить.
Капец, накупили и по итогу увольняли/закрывали/отменяли