Embracer Group уволила около 25% сотрудников из студии-разработчика Insurgency: Sandstorm

Сиквел хардкорного многопользовательского шутера Insurgency. События игры разворачиваются на Ближнем Востоке, где игроки, разделившись на две команды по 16 человек, сражаются друг с другом в реалистичной обстановке.

Главным отличием от оригинала является наличие сюжетной кампании, рассчитанной на 6-7 часов прохождения. Сюжет вдохновлен реальными событиями, происходящими в Сирии и Иране. Сюжетную кампанию можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек. Консоли получили функцию split screen для двух игроков.