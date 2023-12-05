Холдинг Embracer Group проведет увольнения в компании-разработчике Insurgency: Sandstorm

Изначально в сети повилась информация о полном закрытии студии. Но по словам представителей Sabre Interactive, управляющей New World Interactive, о закрытии компании речь не идет.

Saber может подтвердить, что в нашей дочерней компании New World Interactive произошли реструктуризационные изменения. Эта реорганизация, к сожалению, привела к увольнениям в студии. Мы работаем над тем, чтобы по возможности заполнить открытые вакансии в Saber людьми, которых затронули эти изменения, и мы предоставим выходные пособия тем сотрудникам, которых это коснулось.

Кроме того, все это не приведет к закрытию проектов New World Interactive. Студия продолжит работать как над шутером Insurgency Sandstorm, так и над другими, пока неизвестными проектами.

Основанная в 2010 году, первая игра New World Interactive, Insurgency, вышла в 2014 году. Студия выпустила еще две игры - Day of Infamy и Insurgency: Sandstorm - до того, как в августе 2020 года ее приобрела Embracer Group.

По состоянию на 2023 год в разработке у студии находилось несколько новых игр, но ни одна из них не была представлена. По последним данным, Insurgency: Sandstorm набирала в среднем около 4 000 игроков в день в Steam в течение последних трех месяцев, спустя шесть лет после выхода.