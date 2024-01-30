Insurgency: Sandstorm стала доступна для PS5 и Xbox Series

Издательство Focus Entertainment и разработчики New World Interactive и Sabre Interactive выпустили Insurgency: Sandstorm для PlayStation 5 и Xbox Series. Пользователи, у которых уже есть версии для PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатное обновление без дополнительной оплаты.

Insurgency: Sandstorm впервые вышла на ПК в Steam 12 декабря 2018 года, а 29 сентября 2021 года — на PlayStation 4 и Xbox One.

Сражайтесь в раздираемой войной обстановке современного конфликта в серии интенсивных совместных и многопользовательских режимов «игрок против игрока». Благодаря непревзойденному погружению, почувствуйте каждую пулю и бойтесь каждого удара в ожесточенном ближнем бою.

Смерть приходит быстро. Тщательно управляйте боеприпасами и используйте тактику для навигации по окружающей среде, пока вы и ваша команда сражаетесь за победу. Координируйте огневую поддержку, сражайтесь с врагами с помощью установленных на машинах пулеметов и участвуйте в захватывающих современных перестрелках.