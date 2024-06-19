Interregnum: False Prophet вышла в раннем доступе в Steam

В Steam вышла в раннем доступе тактическая пошаговая игра на выживание Interregnum: False Prophet - игра представляет собой смесь Disco Elysium, Wasteland и Frostpunk.

По сюжету на планете случился морозный апокалипсис и теперь новой цивилизации предстоит выжить и снова расцвести. Само собой восстановление не может проходить без политических игрищ, борьбы группировок за власть и создания технологических гаджетов. Ребенок главного героя пропал, и чтобы справиться с испытаниями вам нужно убедить других помочь. Для этого Вам необходимо стать Лжепророком.

Игрокам предстоит буквально испытать эмоциональное путешествие Лжепророка, отчаявшегося родителя, возглавляющего группу выживших в постапокалиптическом мире. Обещание земли, ложь — единственная надежда спасти потерянного ребенка, моральные дилеммы будут сопровождать вас на протяжении всей игры.

Управлять теплом, голодом и усталостью ваших персонажей так же важно, как и побеждать в битвах. Нормирование еды и решение о том, когда и как разбить лагерь, будут иметь решающее значение для выживания в суровых условиях постапокалиптической зимы. То, что носят ваши персонажи, влияет на то, как быстро они теряют тепло, и должно быть сбалансировано снаряжением, защищающим их в бою.