Тизер геймплея 2,5D-сайд-скроллера на выживание Into the Dead: Our Darkest Days

PikPok выпустила тизер игрового процесса игры на выживание с боковой прокруткой Into the Dead: Our Darkest Days. Игроки смогут увидеть больше напряженной атмосферы Уолтон-Сити и впервые познакомиться с ключевыми игровыми механиками, включая приготовление еды и инструментов, исцеление выживших, страдающих от физических и психических травм, и борьбу с зомби в продвинутых боях с использованием холодного и огнестрельного оружия.

Действие игры Into the Dead: Our Darkest Days происходит в Техасе 1980 года. Это 2,5D-сайд-скроллер, в котором игрокам предстоит вести группу отчаявшихся выживших из убежища в укрытие в осажденном городе, кишащем нежитью. Управление ресурсами и потребностями выживших имеет решающее значение, поскольку игроки стараются опережать растущую угрозу, одновременно выполняя планы по выходу из карантинной части города.

Into the Dead: Our Darkest Days выйдет в раннем доступе для ПК в Steam в 2025 году, а публичная демо-версия запланирована на конец 2024 года.