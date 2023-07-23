Анонсирована визуальная новелла в стиле комиксов по мотивам "Неуязвимого" Invincible Presents: Atom Eve ©

Издательство Skybound Games и разработчик Terrible Posture Game shave анонсировали визуальную новеллу Invincible Presents: Atom Eve для ПК (Steam). Игра выйдет в 2023 году.

Invincible Presents: Atom Eve - первая оригинальная игра Invincible от Skybound Games, компании-создателя Invincible и The Walking Dead. Насладитесь оригинальной историей с ярким артом, созданным Росси Гиффордом, и творческим руководством лауреата премий, писательницы Джилл Мюррей, и узнайте о жизни Атома Евы в мире, наполненном любимыми персонажами. Основано на комиксе Роберта Киркмана, Кори Уокера и Райана Оттли.