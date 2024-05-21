Стартовый онлайн Senua's Saga: Hellblade 2 меньше в 3 раза по сравнению с первой частью

Поклонники, терпеливо ожидающие возвращения в мир Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory, наконец-то могут сегодня окунуться с новое приключение. Продолжение отмеченной наградами игры 2017 года Hellblade: Senua’s Sacrifice теперь доступно на ПК в Steam, Xbox Series и Xbox Game Pass.
Несмотря на достаточно положительные отзывы критиков: средний рейтинг Metacritic составляет 81% и 83% на OpenCritic, игроков на ПК в Steam сиквел путешествия Сеуна, очевидно, не сильно заинтересовал. Спустя несколько часов после выхода, пиковый онлайн игроков в Steam составил 1 968 пользователей. Для сравнения, релиз Hellblade: Senua’s Sacrifice привлёк 5 653 игрока одновременно.
Возможно, всему виной ранний выход игры (11:00 МСК), и к вечеру ситуация может улучшиться.
По первым впечатлениям игра гораздо нудней первой части. А в этом нужно ну очень было им постараться чтобы превзойти оригинал. Так что итог закономерен.
Так еще даже сутки не прошли, пик обычно ночью, а не утром, и замеряют пик по суткам. А так, и так понятно что в игре не будет большого онлайна, это не блокбастер какой нибудь, а сим ходьбы про психоз, это не массовый продукт, об этом много раз все говорили
Хоть один нормальный человек оценивает как есть - 100% соглашусь
в европе еще рабочий день не закончился, а в штатах еще раннее утро
Отмазка в стиле наших спортивных чиновников, когда они оправдываются за полупустые стадионы (люди на даче, на пикнике и т.д)
прямо сейчас 2,214
но правильнее будет посмотреть через часов 12
Очередной "успех" майков, особенно на фоне тцусимы, в которую играет куча народу.))
P.S. rest and peace, Ninja Theory, rest and peace.
учитывая, какие stellar blyadi в последнее время делают, я лучше реально в Senua's Saga: Hellblade скатал бы, несмотря на моё равнодушие к игре
Минус студия // Александр Дедюхин
Номаная идёт в 4к ультра)) Графоний найс
Что то первую часть даже с озвучкой допроходить не хочется.
Потому что все нормальные пацаны рубятся сейчас за правильного самурая в Ghost of Tsushima Director's Cut на ПК. Удачи
Какой там бюджет у игры был?
Боёвка - ОТСТОЙ полный, даже на легком уровне, враг как терминатор тебя нахлобучивает, а ты сделать ни чё не можешь.
ХРЕНЬ!!!
Удовольствия от прохождения этого ДЕРЬМА не ждите!..
То есть ты это эталон получения удовольствия?я получаю удовольствие от плавного прохождения этой игры.Может ты клавиатуру забыл подключить,раз сделать ничего не можеш)
Они бы хоть всех родственников туда загнали, уволят жешь)))
это успех по спенсеровски. если игра реально на 9 часов, то реального пика вообще не будет.
У первой игры были прикольные дневники разработчиков, которые подогрели к ней интерес у публики + сам эффект новизны сыграл свою роль: многим было интересно, что это за героиня, что за история. Вторая часть лишена этого эффекта, всем очевидно, что это плюс-минус та же история, да еще ее активно и не пиарили.
Люди работают в середине недели.
Думаю к выходным онлайн поднимется.
Так же как с Ghost of Tsushima, в будни вообще не была желания его запускать, а на выходных немного побегал, вполне бодрая игра. // Александр Дельтазавр
Ждите вечера, в Европе еще день деньской. А в Амэрике утро.
И в центральной России еще какбэ день рабочий
Майки объективно тупые пи..расы. Выпустить дорогую игру без рекламы. Маразм уровня..... а нет, так только майкрософт и делает.
А может она не такая уж и дорогая как и первая часть?
согласен и еще в ру регионе
Потому что почти одновременно с Цусимой. // Мурат Хашкулов
Ахахаха ору с этих лошар разрабв лучше сделали какую нить др игру, а не эту шизу игру вот результат
Результат будет немного позже-игра не окупится от слова совсем,да и студия разработчиков уж точно не будет делать третью часть этой психо дерьмо игры как писали и будет распущена по свету.
ох, как же помню рекламу воч догс 2 по ТВ когда его смотрел)))сразу пошёл купил игру потом)) было время(( // Mikhail Tsyganov
Только поехавший будет платить за это деньги, народ либо пиратит либо играет в гейпассе, так что цифры стима не указывают реальную ситуацию.
В Атомик 60к в стиме было при гейм пассе, два косарика слёзы.
В атомик хотя бы играть можно было, а не только смотреть.
Не удивительно,как вот в это еще рекомендуют играть в наушниках?Чтобы у самого кукуха поехала,данный жанр нужно было обозвать Дурдом,Психо,Бред.
Оптимизон голяк,ждём конфиг для слабых пк, под 4070 )))
Остальные видяхи что слабее сорян,тут уже ничего не поможет...
30 кадров на высоких на rtx3060, норм для кинца-мыльца без гемплея
В 2к все на ультра длсс кач во 30-45 фпс на 3060 опиимизон норм но эти чёрные полосы(
Так может просто кинчик глянуть какой?)Тем более что там геймплея нормального нет, как ты говоришь.
Так и есть, существуют фильмы по-лучше, чем это
Всему виной наверно тот факт, что адекватные люди играют в Ghost of Tsushima: Director's Cut. А не за больную девочку
Тот факт что многие даже не знали о выходе игры , рекламы же не было почти.
Там еще в оптимизоне дело. Говорят беда полная.
Да видел даже на топовых картах с длсс еле переваливает за 70
Тот факт, что это уже вторая часть в серии, так что только ленивый не мог не знать об этой игре.
Первая часть вышла уже 7 лет назад , за это время аудитория игроков изменилась