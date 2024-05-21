ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 259 оценок

Стартовый онлайн Senua's Saga: Hellblade 2 меньше в 3 раза по сравнению с первой частью

monk70
Новости

Поклонники, терпеливо ожидающие возвращения в мир Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory, наконец-то могут сегодня окунуться с новое приключение. Продолжение отмеченной наградами игры 2017 года Hellblade: Senua’s Sacrifice теперь доступно на ПК в Steam, Xbox Series и Xbox Game Pass.

Несмотря на достаточно положительные отзывы критиков: средний рейтинг Metacritic составляет 81% и 83% на OpenCritic, игроков на ПК в Steam сиквел путешествия Сеуна, очевидно, не сильно заинтересовал. Спустя несколько часов после выхода, пиковый онлайн игроков в Steam составил 1 968 пользователей. Для сравнения, релиз Hellblade: Senua’s Sacrifice привлёк 5 653 игрока одновременно.

Возможно, всему виной ранний выход игры (11:00 МСК), и к вечеру ситуация может улучшиться.

6
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
Roayal cat

По первым впечатлениям игра гораздо нудней первой части. А в этом нужно ну очень было им постараться чтобы превзойти оригинал. Так что итог закономерен.

9
Contriver

Так еще даже сутки не прошли, пик обычно ночью, а не утром, и замеряют пик по суткам. А так, и так понятно что в игре не будет большого онлайна, это не блокбастер какой нибудь, а сим ходьбы про психоз, это не массовый продукт, об этом много раз все говорили

5
veterrock

Хоть один нормальный человек оценивает как есть - 100% соглашусь

2
A E

в европе еще рабочий день не закончился, а в штатах еще раннее утро

4
Генерал Говард

Отмазка в стиле наших спортивных чиновников, когда они оправдываются за полупустые стадионы (люди на даче, на пикнике и т.д)

-5
A E Генерал Говард

прямо сейчас 2,214
но правильнее будет посмотреть через часов 12

3
WittyOrvilleton

Очередной "успех" майков, особенно на фоне тцусимы, в которую играет куча народу.))

P.S. rest and peace, Ninja Theory, rest and peace.

1
Pycckuu_XAKEP

учитывая, какие stellar blyadi в последнее время делают, я лучше реально в Senua's Saga: Hellblade скатал бы, несмотря на моё равнодушие к игре

1
Пользователь ВКонтакте

Минус студия // Александр Дедюхин

1
Yuriyzub1982

Номаная идёт в 4к ультра)) Графоний найс

1
tvorog8088

Что то первую часть даже с озвучкой допроходить не хочется.

1
1barac9U7ada7

Потому что все нормальные пацаны рубятся сейчас за правильного самурая в Ghost of Tsushima Director's Cut на ПК. Удачи

0
Олег Фамилия

Какой там бюджет у игры был?

0
Aqel

Боёвка - ОТСТОЙ полный, даже на легком уровне, враг как терминатор тебя нахлобучивает, а ты сделать ни чё не можешь.

ХРЕНЬ!!!

Удовольствия от прохождения этого ДЕРЬМА не ждите!..

0
SteadyMorgathus

То есть ты это эталон получения удовольствия?я получаю удовольствие от плавного прохождения этой игры.Может ты клавиатуру забыл подключить,раз сделать ничего не можеш)

0
tvorog8088

Они бы хоть всех родственников туда загнали, уволят жешь)))

0
ZackSnyder

это успех по спенсеровски. если игра реально на 9 часов, то реального пика вообще не будет.

0
ГАЗ-М20

У первой игры были прикольные дневники разработчиков, которые подогрели к ней интерес у публики + сам эффект новизны сыграл свою роль: многим было интересно, что это за героиня, что за история. Вторая часть лишена этого эффекта, всем очевидно, что это плюс-минус та же история, да еще ее активно и не пиарили.

0
Пользователь ВКонтакте

Люди работают в середине недели.
Думаю к выходным онлайн поднимется.
Так же как с Ghost of Tsushima, в будни вообще не была желания его запускать, а на выходных немного побегал, вполне бодрая игра. // Александр Дельтазавр

-1
Темный-Властелин
-2
Whiskey_40Vol

Ждите вечера, в Европе еще день деньской. А в Амэрике утро.

-3
211186

И в центральной России еще какбэ день рабочий

0
СнопакДоминатор

Майки объективно тупые пи..расы. Выпустить дорогую игру без рекламы. Маразм уровня..... а нет, так только майкрософт и делает.

-3
Understanding the Truth

А может она не такая уж и дорогая как и первая часть?

0
satalataa

согласен и еще в ру регионе

0
Пользователь ВКонтакте

Потому что почти одновременно с Цусимой. // Мурат Хашкулов

-3
Twitch Stream Moments

Ахахаха ору с этих лошар разрабв лучше сделали какую нить др игру, а не эту шизу игру вот результат

-4
veterrock

Результат будет немного позже-игра не окупится от слова совсем,да и студия разработчиков уж точно не будет делать третью часть этой психо дерьмо игры как писали и будет распущена по свету.

0
Пользователь ВКонтакте

ох, как же помню рекламу воч догс 2 по ТВ когда его смотрел)))сразу пошёл купил игру потом)) было время(( // Mikhail Tsyganov

-5
goodneighbor

Только поехавший будет платить за это деньги, народ либо пиратит либо играет в гейпассе, так что цифры стима не указывают реальную ситуацию.

-5
Aqel
0
tvorog8088

В Атомик 60к в стиме было при гейм пассе, два косарика слёзы.

0
goodneighbor tvorog8088

В атомик хотя бы играть можно было, а не только смотреть.

0
veterrock

Не удивительно,как вот в это еще рекомендуют играть в наушниках?Чтобы у самого кукуха поехала,данный жанр нужно было обозвать Дурдом,Психо,Бред.

-6
VIGITAL1

Оптимизон голяк,ждём конфиг для слабых пк, под 4070 )))

Остальные видяхи что слабее сорян,тут уже ничего не поможет...

-6
goodneighbor

30 кадров на высоких на rtx3060, норм для кинца-мыльца без гемплея

4
dechlofos goodneighbor

В 2к все на ультра длсс кач во 30-45 фпс на 3060 опиимизон норм но эти чёрные полосы(

0
VIGITAL1 goodneighbor

Так может просто кинчик глянуть какой?)Тем более что там геймплея нормального нет, как ты говоришь.

0
goodneighbor VIGITAL1

Так и есть, существуют фильмы по-лучше, чем это

0
LUCIFER_AGGRESSOR

Всему виной наверно тот факт, что адекватные люди играют в Ghost of Tsushima: Director's Cut. А не за больную девочку

-7
Sivispacempb

Тот факт что многие даже не знали о выходе игры , рекламы же не было почти.

1
Raphtallia

Там еще в оптимизоне дело. Говорят беда полная.

-1
Sivispacempb Raphtallia

Да видел даже на топовых картах с длсс еле переваливает за 70

0
WittyOrvilleton Sivispacempb

Тот факт, что это уже вторая часть в серии, так что только ленивый не мог не знать об этой игре.

0
Sivispacempb WittyOrvilleton

Первая часть вышла уже 7 лет назад , за это время аудитория игроков изменилась

0