Команда inZOI раскрыла амбициозные планы на 2026 год, сосредоточив внимание на укреплении базовых систем и улучшении опыта игроков. Главные изменения затронут механику поведения персонажей, логику взаимодействий, удобство интерфейса и стабильность игры.

ИИ станет умнее и менее навязчивым: персонажи будут эффективнее взаимодействовать в группах, диалоги станут живыми и разнообразными. Система отношений претерпит значительные улучшения — появится расширенное генеалогическое древо, глубокие романтические и конфликтные сценарии, возможность развода, что позволит игрокам более естественно управлять социальными связями.

Мир игры оживёт благодаря новым анимациям, физике и детализированным погодным эффектам. Интерфейс станет компактнее и настраиваемым, а игроки получат больше контроля над строительством и развитием своих локаций.

Дорожная карта на 2026 год разбита по кварталам. В первом квартале появятся новые профессии, полиция, система репутации и школьные кампусы. Во втором — карьера фрилансера, такси и контент K-pop. Третий квартал принесёт подростковые подработки, дневники памяти и новые инструменты строительства. Четвёртый квартал станет знаковым: игроки получат доступ к подвалам и смогут впервые опробовать редактор ландшафта.

Разработчики отмечают, что сроки реализации могут корректироваться в зависимости от фидбека игроков, но 2026 год обещает стать для inZOI периодом «взросления» и уверенного прогресса, закладывая основу для долгосрочного развития проекта.