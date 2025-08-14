ЧАТ ИГРЫ
inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.3 1 464 оценки

Пальмы, пляжи и бассейны: авторы inZOI показали геймплейный трейлер бесплатного DLC

butcher69 butcher69

Разработчики симулятора жизни inZOI представили геймплейный трейлер первого дополнения «Отдых на острове» (Island Getaway), которое выйдет уже 20 августа 2025 года. Главным героем видео стала новая карта Кахая (Cahaya) — райский уголок, вдохновлённый красотами Юго-Восточной Азии и атмосферой летнего отпуска.

«Отдых на острове» — это бесплатное DLC для всех владельцев игры, которое помимо карты добавит новые развлечения. Среди них — рыбалка, фермерство и сноркелинг, позволяющий исследовать подводный мир с маской и ластами. Эти новшества обещают разнообразить игровой процесс и подарить больше возможностей для погружения в мир inZOI.

15 августа разработчики планируют провести специальную трансляцию, посвящённую дополнению, а 19 августа на церемонии открытия gamescom выйдет ещё один трейлер, который наверняка раскроет новые подробности.

Стоит отметить, что на данный момент inZOI всё ещё находится в раннем доступе, а вместе с выходом DLC игра станет доступна и на Mac, что порадует ещё больше поклонников симулятора.

inZOI
28.03.2025
Ceiv

Теперь я тут буду ждать русалок)

Egik81

А когда трейлер релизной версии ?