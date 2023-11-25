Смотрим более 3 часов игрового процесса из симулятора жизни inZOI на движке UE5

В середине этого месяца мы рассказывали вам о inZOI - новой игре-симуляторе жизни на движке Unreal Engine 5, которая призвана составить конкуренцию серии The Sims от EA. А несколько дней назад стример "acottonsock" опубликовала видео с более чем трехчасовым геймплеем игры. Так что обязательно посмотрите его.
inZOI - это симулятор жизни, в котором игроки становятся богами внутри игры. Это позволит им менять все по своему усмотрению и переживать бесконечные новые истории в различных формах жизни. То есть, по сути, это будет новая игра The Sims. По крайней мере, так следует из ее описания.
В этом геймплейном ролике показаны многие особенности игры. Например, мы видим очень проработанный редактор персонажей. Также мы видим город, который выглядит просто невероятно.
KRAFTON планирует выпустить inZOI в конце 2024 года. Игра, безусловно, нуждается в доработке. Тем не менее, судя по всему, уже сейчас она находится в пригодном для игры состоянии.
3 часа это конечно сильно, но уже выглядит красиво. Интересно можно ли будет пользоваться транспортом, там на мотоциклах гонять и тп, получится этакая версия гта тогда)
Если они сделали графон для взрослых, то и возможности должны быть для взрослых. Как в GTA, или в Rimworld с модом RJW Animals.
Нет, не должны.
"Так что обязательно посмотрите его" НЕТ!