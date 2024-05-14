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Biomutant 25.05.2021
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.2 579 оценок

Постапокалиптический ролевой экшен Biomutant добрался до Nintendo Switch

monk70
Новости

THQ Nordic выпустила порт постапокалиптической ролевой игры Biomutant для Nintendo Switch. В режиме док-станции игроки могут наслаждаться игровым процессом в разрешении 1080p (с динамическим разрешением) со стабильной частотой 30 кадров в секунду. Портативный режим будет иметь разрешение 720p (с динамическим разрешением) при стабильных 30 кадрах в секунду.

Используйте уникальную боевую систему в стиле боевых искусств, чтобы сочетать действия ближнего боя, стрельбы и способностей мутантов, исследуя и путешествуя по красивому постапокалиптическому открытому миру, наполненному уникальными существами, друзьями и врагами. Перекодируйте свою генетическую структуру, чтобы изменить свой внешний вид и стиль игры, смешивайте и сопоставляйте детали, чтобы создавать собственное оружие, а также сражайтесь или объединяйтесь с несколькими племенами.

Biomutant доступна также на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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