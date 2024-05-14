Постапокалиптический ролевой экшен Biomutant добрался до Nintendo Switch

Постапокалиптическая экшен-RPG в открытом мире, бои в которой происходят в реальном времени. Исследуйте странный мир и определите его судьбу – станете ли вы его героем и спасителем или обречете на гибель?

Вам доступен огромный мир, который вы можете свободно исследовать пешком, верхом на машинах, планерах или даже воздушных шарах. Во время вашего путешествия вы можете разгадывать тайны, сражаться с разнообразными существами и заводить новых друзей. Если вам попадутся враги, то придётся прибегнуть к боевой системе, основанной на боевых искусствах и позволяющей комбинировать приёмы дальнего и ближнего боя и особые способности вашего персонажа.