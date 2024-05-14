Постапокалиптический ролевой экшен Biomutant добрался до Nintendo Switch

THQ Nordic выпустила порт постапокалиптической ролевой игры Biomutant для Nintendo Switch. В режиме док-станции игроки могут наслаждаться игровым процессом в разрешении 1080p (с динамическим разрешением) со стабильной частотой 30 кадров в секунду. Портативный режим будет иметь разрешение 720p (с динамическим разрешением) при стабильных 30 кадрах в секунду.
Используйте уникальную боевую систему в стиле боевых искусств, чтобы сочетать действия ближнего боя, стрельбы и способностей мутантов, исследуя и путешествуя по красивому постапокалиптическому открытому миру, наполненному уникальными существами, друзьями и врагами. Перекодируйте свою генетическую структуру, чтобы изменить свой внешний вид и стиль игры, смешивайте и сопоставляйте детали, чтобы создавать собственное оружие, а также сражайтесь или объединяйтесь с несколькими племенами.
Biomutant доступна также на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
аа мыло я ослеп
ДЛЯ?
МЫЛО!
// Александр Митурич
Go'uin the fuckin'g dick (dick suckerrer's)! // Сергей Корольчук