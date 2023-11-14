KRAFTON анонсировала конкурента The Sims

Студия KRAFTON представила трейлер грядущего симулятора жизни под названием inZOI.

Видео доступно на YouTube-канале. Разработчики делают игру на движке Unreal Engine 5. Игрок сможет стать богом и сделать мир по своему желанию. Персонажи получат глубокую кастомизацию. Кроме этого, в симуляторе будут симуляция работы, дизайн домов, занятия спортом, отношения и многие другие вещи. Релиз состоится в 2024 году.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустит лимитированный вариант популярной консоли Xbox Series X. Анонс состоялся в социальных сетях. На этот раз выход приурочен к премьере фильма «Вонка» (Wonka), приквела «Чарли и шоколадная фабрика».