KRAFTON анонсировала конкурента The Sims

Студия KRAFTON представила трейлер грядущего симулятора жизни под названием inZOI.
Видео доступно на YouTube-канале. Разработчики делают игру на движке Unreal Engine 5. Игрок сможет стать богом и сделать мир по своему желанию. Персонажи получат глубокую кастомизацию. Кроме этого, в симуляторе будут симуляция работы, дизайн домов, занятия спортом, отношения и многие другие вещи. Релиз состоится в 2024 году.
Ранее стало известно, что Microsoft выпустит лимитированный вариант популярной консоли Xbox Series X. Анонс состоялся в социальных сетях. На этот раз выход приурочен к премьере фильма «Вонка» (Wonka), приквела «Чарли и шоколадная фабрика».
Смотрится здорово.
В принципе так Симс сейчас и должен был бы выглядеть, если бы ЕА выпускала игры, а не только прогревала гоев.
Выглядит офигенно...но что то оптимизация с фпс-ами вызывают опасение
Просто они не последовали совету Тодда Говарда и не купили лучше комп. Ну если честно скорей всего просто очень сырая еще. (ну это не точно)
UE5 и оптимизация не совместимы, в трейлере было 10 fps.
совместимы если руки не из ж*пы но лезут игры на нем создавать как раз те у кого они растут именно от-туда. Радуемся что хоть не ущербном unity игру делают а то от Cities: Skylines 2 до сих пор кошмары снятся.
Редактор перса прикольный
Скорее не конкурент, а анальный уничтожитель. Функционал не хуже, графоний лучше многократно.
Что с ЕА не так? Уже 5 часть симсов анонсировали, но по графонию и анимациям они всё также застряли на уровне второй части 04 года.
Ну куда без геев то.... правильно.. без них никак
это чтобы тебя триггерить
Во-во, всюду этих тварей пихают.
И в этом кадре вон, выродки.
Я так полагаю это Южнокорейские делают, а они под амерами гуляют, в общем подстилки.
Ну на 12:03-12:06 минуте все сказано про игру. Ну INZOI конечно круто смотрится.
После 6 минуты это уже другая игра если что
Я про другую игру вообще-то, написал же. Просто если показывают игру INZOI, зачем такое видео, с другими играми.
уже вижу моды 18+ и на убийство
нет кекса - нет денег !
Unreal Engine, понятно, можно пропускать проект, статтеры даже на 4090.
Крафтон? Это который когда-то анонсировал конкурента Dead Space - The Callisto protocol?)
Почему бы и нет? Стригут баблишко с ПУБГА и заодно хоть пытаются ещё что-то сделать.
Какой нужен компуктер для этой игры )
коре 2 дуо в связке с 8600 жт
будем богами и всем пиз..ы давать
ну эта игра для рекламирования брендов одежды корейцам
Ну кст выглядит хорошо)
Годно! "Sims" здорового человека.
Выглядит очень даже,но мне кажется такой проект реализовать на UE5 с нормальной оптимизацией будет крайне сложно)
Выглядит, как Симс о котором все так долго мечтали
была бы прикольна сделать такую гта чтобы с элементами симулятора правил пдд. на работу ездишь чтобы потом обратно ездишь бутеры достаешь разогреваешь и ипотеку выплачиваешь, кода много денег фармишь новые тачки и квартиры покупаешь. и чтоб микротранзакции были чтоб можа было каждый ден на работу не ездить или от гаишников откупаться если быстро на работу ездишь.
Я уже хочу поиграть. Эта игра, поставит The Sims 5 на четвереньки и... (дальше сами знаете, что произойдёт)! Настолько она кажется мне прорывной!! Мне кажется, что в 2024 году очень ГОДНЫЕ игры!!!
Какая-то херня из 2010-х годов.