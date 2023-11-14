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inZOI TBA
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KRAFTON анонсировала конкурента The Sims

Simple Jack

Студия KRAFTON представила трейлер грядущего симулятора жизни под названием inZOI.

Видео доступно на YouTube-канале. Разработчики делают игру на движке Unreal Engine 5. Игрок сможет стать богом и сделать мир по своему желанию. Персонажи получат глубокую кастомизацию. Кроме этого, в симуляторе будут симуляция работы, дизайн домов, занятия спортом, отношения и многие другие вещи. Релиз состоится в 2024 году.

Ранее стало известно, что Microsoft выпустит лимитированный вариант популярной консоли Xbox Series X. Анонс состоялся в социальных сетях. На этот раз выход приурочен к премьере фильма «Вонка» (Wonka), приквела «Чарли и шоколадная фабрика».

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29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Usurper

Смотрится здорово.

В принципе так Симс сейчас и должен был бы выглядеть, если бы ЕА выпускала игры, а не только прогревала гоев.

41
John Shep

Выглядит офигенно...но что то оптимизация с фпс-ами вызывают опасение

13
Юрец Одесса

Просто они не последовали совету Тодда Говарда и не купили лучше комп. Ну если честно скорей всего просто очень сырая еще. (ну это не точно)

1
KIBERMAX

UE5 и оптимизация не совместимы, в трейлере было 10 fps.

3
Destroited KIBERMAX

совместимы если руки не из ж*пы но лезут игры на нем создавать как раз те у кого они растут именно от-туда. Радуемся что хоть не ущербном unity игру делают а то от Cities: Skylines 2 до сих пор кошмары снятся.

-5
Lenyaants

Редактор перса прикольный

3
MrDork

Скорее не конкурент, а анальный уничтожитель. Функционал не хуже, графоний лучше многократно.

Что с ЕА не так? Уже 5 часть симсов анонсировали, но по графонию и анимациям они всё также застряли на уровне второй части 04 года.

3
GullibleCelia

Ну куда без геев то.... правильно.. без них никак

3
Anton Vasiljev

это чтобы тебя триггерить

-3
Azok OsKveRniTEJI

Во-во, всюду этих тварей пихают.

И в этом кадре вон, выродки.

Я так полагаю это Южнокорейские делают, а они под амерами гуляют, в общем подстилки.

1
Юрец Одесса

Ну на 12:03-12:06 минуте все сказано про игру. Ну INZOI конечно круто смотрится.

2
akunamatatas

После 6 минуты это уже другая игра если что

3
Юрец Одесса akunamatatas

Я про другую игру вообще-то, написал же. Просто если показывают игру INZOI, зачем такое видео, с другими играми.

0
hipard

уже вижу моды 18+ и на убийство

1
жмё

нет кекса - нет денег !

1
Dimitr1

Unreal Engine, понятно, можно пропускать проект, статтеры даже на 4090.

1
ЮрийSport

Крафтон? Это который когда-то анонсировал конкурента Dead Space - The Callisto protocol?)

0
Arhont89

Почему бы и нет? Стригут баблишко с ПУБГА и заодно хоть пытаются ещё что-то сделать.

7
NegativePolygon

Какой нужен компуктер для этой игры )

0
KANSERVATOR

коре 2 дуо в связке с 8600 жт

-2
HomeWork

будем богами и всем пиз..ы давать

0
Пэцка Глазэк

ну эта игра для рекламирования брендов одежды корейцам

0
U1traMagnum

Ну кст выглядит хорошо)

0
illund

Годно! "Sims" здорового человека.

0
Downcast4

Выглядит очень даже,но мне кажется такой проект реализовать на UE5 с нормальной оптимизацией будет крайне сложно)

0
GullibleCelia

Выглядит, как Симс о котором все так долго мечтали

0
MunchkiN 616

была бы прикольна сделать такую гта чтобы с элементами симулятора правил пдд. на работу ездишь чтобы потом обратно ездишь бутеры достаешь разогреваешь и ипотеку выплачиваешь, кода много денег фармишь новые тачки и квартиры покупаешь. и чтоб микротранзакции были чтоб можа было каждый ден на работу не ездить или от гаишников откупаться если быстро на работу ездишь.

-1
Jack Is Back

Я уже хочу поиграть. Эта игра, поставит The Sims 5 на четвереньки и... (дальше сами знаете, что произойдёт)! Настолько она кажется мне прорывной!! Мне кажется, что в 2024 году очень ГОДНЫЕ игры!!!

-1
Spillik

Какая-то херня из 2010-х годов.

-14