В конце этого года на ПК выйдет реалистичный симулятор жизни под названием inZOI

Авторы симулятора жизни inZOI поделились подробностями о предстоящем релизе игры, а также обсуждают возможность добавления моддинга и мультиплеера.
Разрабы опубликовали новую порцию ответов на вопросы пользователей в своем Discord-канале. Они объявили, что планируют выпустить игру в раннем доступе Steam в конце 2024 года.
На старте игра будет доступна только на ПК, но в дальнейшем есть возможность портирования на консоли, такие как PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В качестве движка разработчики использовали Unreal Engine 5.
Пока что нет возможности опробовать игру раньше других пользователей. Команда также еще не определилась с моделью монетизации и планами на выпуск дополнительных пакетов (DLC).
Разработчики рассматривают возможности добавления моддинга, поддержки модов и различных функций для многопользовательской игры, таких как возможность встречаться с другими онлайн-пользователями или приглашать их в свои виртуальные дома.
Команда KRAFTON пока не может сообщить системные требования игры. Любые сайты, которые предлагают возможность сыграть в inZOI прямо сейчас, являются мошенническими, потому что игра еще не доступна широкой публике. Захватить внимание команды разработчиков сейчас наиболее важным является локализация на английский язык.
В игре мы увидим два города: Довон, вдохновленный Сеулом (Южная Корея), и Блиссбей, базирующийся на Санта-Монике (Калифорния). Кроме того, скорее всего, в игре появится третий город, находящийся в Юго-Восточной Азии.
утю-тю, какая милота.
Симулятор Корейца)))
Второе и третье фото - европейские лица.
Интересно, будут ли локализации на другие языки? Просто, учитывая то, что упоминается Сеул, странно, что написано, только про английский. Надеюсь, что с оптимизацией в игре всё будет хорошо. А то в том же Тауматурге были места где Виктор бегал как черепаха, а в других местах (в том числе и сюжетных), игра вообще виснула напрочь, что приходилось выключать её через Диспетчер Задач и стараться проскипать текст (что не очень круто, особенно в сюжетном моменте). А так, в целом, проблем с данным движком не было. Ну, и очень надеюсь, что игра уделает Симс, потенциал есть.
Но я не из Северной Кореи, так что это симулятор корейцев.
Почему симулятор корейцев? Там же есть редактор персонажа. Сделай себе черного трансформера, раз так хочется
Учитывая то, что корейцы любят пластику, будет очень странно если в игре нельзя будет сделать европейца, да и по текущим скриншотам в новости видно, что в редакторе персонажа вполне можно сделать европейца.
При чем тут только редактор персонажа? Ты рофла что ли не догоняешь?