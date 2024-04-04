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inZOI 2024 г.
Симулятор, Песочница
8.7 105 оценок

В конце этого года на ПК выйдет реалистичный симулятор жизни под названием inZOI

Simple Jack
Новости

Авторы симулятора жизни inZOI поделились подробностями о предстоящем релизе игры, а также обсуждают возможность добавления моддинга и мультиплеера.

Разрабы опубликовали новую порцию ответов на вопросы пользователей в своем Discord-канале. Они объявили, что планируют выпустить игру в раннем доступе Steam в конце 2024 года.
На старте игра будет доступна только на ПК, но в дальнейшем есть возможность портирования на консоли, такие как PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В качестве движка разработчики использовали Unreal Engine 5.

Пока что нет возможности опробовать игру раньше других пользователей. Команда также еще не определилась с моделью монетизации и планами на выпуск дополнительных пакетов (DLC).

Разработчики рассматривают возможности добавления моддинга, поддержки модов и различных функций для многопользовательской игры, таких как возможность встречаться с другими онлайн-пользователями или приглашать их в свои виртуальные дома.

Команда KRAFTON пока не может сообщить системные требования игры. Любые сайты, которые предлагают возможность сыграть в inZOI прямо сейчас, являются мошенническими, потому что игра еще не доступна широкой публике. Захватить внимание команды разработчиков сейчас наиболее важным является локализация на английский язык.

В игре мы увидим два города: Довон, вдохновленный Сеулом (Южная Корея), и Блиссбей, базирующийся на Санта-Монике (Калифорния). Кроме того, скорее всего, в игре появится третий город, находящийся в Юго-Восточной Азии.

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17
8
inZOI
2024 г.
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Aalins

утю-тю, какая милота.

3
Ivan313

Симулятор Корейца)))

1
Ивасик

Второе и третье фото - европейские лица.

0
Микола Ларионов

Интересно, будут ли локализации на другие языки? Просто, учитывая то, что упоминается Сеул, странно, что написано, только про английский. Надеюсь, что с оптимизацией в игре всё будет хорошо. А то в том же Тауматурге были места где Виктор бегал как черепаха, а в других местах (в том числе и сюжетных), игра вообще виснула напрочь, что приходилось выключать её через Диспетчер Задач и стараться проскипать текст (что не очень круто, особенно в сюжетном моменте). А так, в целом, проблем с данным движком не было. Ну, и очень надеюсь, что игра уделает Симс, потенциал есть.

0
darkMarshall

Но я не из Северной Кореи, так что это симулятор корейцев.

-11
hixxx

Почему симулятор корейцев? Там же есть редактор персонажа. Сделай себе черного трансформера, раз так хочется

3
Микола Ларионов hixxx

Учитывая то, что корейцы любят пластику, будет очень странно если в игре нельзя будет сделать европейца, да и по текущим скриншотам в новости видно, что в редакторе персонажа вполне можно сделать европейца.

1
darkMarshall hixxx

При чем тут только редактор персонажа? Ты рофла что ли не догоняешь?

0