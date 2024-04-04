В конце этого года на ПК выйдет реалистичный симулятор жизни под названием inZOI

Симулятор жизни, созданный на движке Unreal Engine 5 и претендующий на звание достойного конкурента серии The Sims.

Главные герои игры — зои, обладающие разнообразными чертами характера, вкусами и амбициями в жизни. Вы сможете не только управлять повседневной жизнью своих персонажей, но и влиять на формирование их личности.

Одним из ключевых преимуществ inZOI является детализированная система кастомизации. Вы сможете полностью настраивать внешний вид своих зои при помощи мощного конструктора одежды и обуви с широчайшей палитрой цветов. Аналогичные возможности есть и для домашней обстановки и предметов интерьера.

Ещё одна важная особенность игры — это проработанная система общения. Зои получают сообщения от друзей, приглашения на интересные мероприятия и могут поддерживать оживлённую переписку.

Разнообразные профессии также выполнены с высокой долей реализма: вы будете наблюдать, как ваши персонажи поэтапно выполняют свои рабочие обязанности и взаимодействуют с коллегами.