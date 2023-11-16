В новом симуляторе жизни inZOI миром будет управлять кот Психет, а города создавались на основе реальных

Авторы нового симулятора жизни inZOI из KRAFTON поделились новыми подробностями грядущей игры. Городом будет управлять котик по кличке Психет, который также принимает персонажей игрока на работу.
Кроме того, в конкуренте The Sims можно будет управлять погодой и временем, а виртуальные города создавались на основе реально существующих.
Подробности inZOI
- В inZOI будет котик по кличке Психет, который обладает технологией для контроля всех людей в городе, и по совместительству он является главой компании, в которой начинают работать персонажи игрока;
- Города создавались на основе реально существующих. Первый будет выполнен в стиле южнокорейского мегаполиса, а дальше добавят города в стиле Западной Европы, США и Юго-Восточной Азии;
- Можно будет управлять погодой и временем;
- Есть много непредвиденных ситуаций, например, персонажа могут ограбить, переехать, скинуть ему на голову кирпич;
- Внедрён ИИ, который поможет создавать качественные игровые предметы.
14 ноября издательство KRAFTON, ответственное за королевскую битву PUBG, анонсировало конкурента The Sims под названием inZOI. Релиз игры запланирован на вторую половину 2024 года.
вот бы русик добавели в игру !
Божечки, уже ждемс
трышак ни о чем как и багнутый пубг заскамивший кучу народа